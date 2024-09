Maternidades mexicanas empoderadas

La maternidad no tiene que ser un camino solitario: la creación de comunidades de apoyo ofrece una red segura donde aprender y sentirse acompañadas

La maternidad es una de las etapas más desafiantes en la vida, especialmente en un mundo donde las redes de apoyo tradicionales se han debilitado debido a las dinámicas actuales y la distancia física entre las personas. Las madres necesitan más que nunca un espacio donde puedan compartir sus experiencias, recibir consejos y ser comprendidas para navegar los retos de esta etapa con confianza y solidaridad.

Mothers Front se trata de una comunidad inclusiva y empoderada para todas las madres, en la que se prioriza su bienestar y crecimiento personal a través de una plataforma digital, eventos y redes sociales con contenido auténtico, buscando rescatar el valor de la mamá en todos los aspectos de la sociedad.

De esta forma se crea conciencia de que ser madre no es limitante en ningún sentido, sino que más bien, otorga fortaleza y empoderamiento. El proyecto surgió en 2017 como un evento anual de conferencias, que hoy se expande a una comunidad activa en diferentes rubros y plataformas. Platicamos con la empresaria y socio fundadora, Alexia Camil, para profundizar sobre lo que la inspiró a crear un proyecto de esta naturaleza.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una madre en México?

Podría casi decir que sólo hay un reto principal al que nos enfrentamos las mamás en México, y es el poco valor que le ponemos a nuestro rol en la familia, en el mundo laboral y en la sociedad.

Cuando alguien se convierte en madre experimenta la transformación más poderosa que hay; sin embargo, esto es visto como una desventaja en el mundo laboral, por ejemplo. En la sociedad, las mamás somos vistas como si estuviéramos en un especie de “retiro” y pocas veces somos incluidas justo por ser mamás.

En la familia se espera que cumplamos con todas las necesidades de los hijos sin considerar las nuestras. En un plan personal, dudamos de nuestras capacidades y hay muchísima presión por hacer lo “correcto”. Quienes son madres son de las personas más responsables, echadas para adelante, comprometidas y multitaskers que conozco.

¿Cuáles son las necesidades más comunes?

⁠Aquí pienso en la frase de “It takes a village”, que hace alusión a que criar un hijo toma del apoyo, la comunidad, la comunicación y la contención por parte de otras mamás. La maternidad tiende a ser (por lo menos al principio) algo muy solitario.

Te sientes sola, como si la vida continuara y tú estuvieras en pausa, sacadísima de onda. La necesidad más importante para una mamá es tener una comunidad donde pueda ejercer su maternidad como ella quiera y se sienta apoyada y contenida sin ser juzgada. Nadie conoce mejor a sus hijxs que ella.

¿Cómo visualizas el futuro de la maternidad?

⁠Me emociona pensar en las mamás como una fuente de cambio social, donde usemos todo lo increíble que hemos aprendido para ser un vehículo de opinión fuerte. Nadie va a pelear por el bienestar de la sociedad o en el campo profesional como una mamá porque piensa en el futuro de sus hijxs. Ese enorme amor incondicional que sentimos por los nuestros se traduce en bienestar común.

Si una mamá fuera apoyada en el ámbito laboral al 100%, su trabajo no estaría en riesgo y su familia tampoco, lo que empezaría un círculo virtuoso con un tejido familiar más sano y relaciones laborales más fructíferas.

Cuéntanos sobre Mothers Front

Mothers Front es un proyecto para mamás. Aquí no importa bajo qué “bandera” o “teoría” estás criando a tus hijos, nos interesas tú como mamá, tus consejos reales, tus vivencias diarias, los retos que has vivido y cómo le has hecho desde tu trinchera para buscar lo que más funciona para ti.

Mothers Front abraza a todo tipo de maternidades: las mamás biológicas, mamás que adoptaron, mamás solteras, mamás que trabajan, mamás de la comunidad LGBTQ+, mamás que se quedan en casa, abuelas que son mamás de sus nietos, etcétera. Nos interesa ese papel dentro de la familia y de la sociedad.

En Mothers Front nos fascina aprender de mamás que han vivido cosas completamente distintas a nosotras, así como las que son más parecidas. En esencia, es una comunidad para aprender unas de otras, apoyarnos, y así crear vínculos más profundos y fuertes. Yo aprendo todos los días de mi equipazo de mamás.

Mamás interconectadas