Ciudad de México, la segunda mejor urbe de Latinoamérica para las startups

De acuerdo con HelloSafe, que cita datos de Startup Blink, la capital mexicana se ubica por detrás de Sao Paulo (Brasil) y por encima de Buenos Aires (Argentina) Fotos: Shutterstock.

Pese a la situación económica actual, nuestro país figura en el desarrollo de empresas unicornio. Recientemente, la plataforma de comparación de productos financieros HelloSafe se dio a la tarea de explorar la enorme base de datos que ofrece Startup Blink a fin de conocer cuáles son los mejores lugares para startups en México y Latinoamérica.

El resultado fue sorprendente. De acuerdo con lo revelado, este año la Ciudad de México es la segunda mejor urbe de la región para startups. El primer puesto se lo llevó São Paulo y el tercero Buenos Aires; en tanto, el cuarto y quinto lugar lo obtuvieron Santiago de Chile y Bogotá, respectivamente.

Asimismo, se destacó que hay otras ciudades mexicanas que forman parte de esta lista; se trata de Monterrey (sexta posición), Guadalajara (décima posición) y Puebla (decimocuarta posición).

Por otra parte, el informe también reveló que a nivel país México es el tercero mejor posicionado de la región, después de Brasil y Chile. Esto lo podemos constatar con los unicornios que hoy por hoy tienen una gran relevancia, como lo es Kavak (ecommerce), Bitso (fintech) o Clip (fintech).

En tanto, a nivel global ocupa el lugar 35 de 100, mientras que Brasil está en el 26 y Chile en el 34.

Cabe mencionar que la clasificación anual de los mejores países y ciudades para startups de Startup Blink, se basa en tres criterios: cantidad, calidad y entorno empresarial.

“Con este estudio queremos dar un panorama de los ecosistemas para startups centrado en los países de América Latina, dando perspectiva a los números publicados por Startup Blink, y así medir la evolución de los países y de las ciudades latinoamericanas en este aspecto”, señala por su parte HelloSafe.

Nuevo unicornio mexicano

En julio de este año, la fintech mexicana Stori informó que levantó una ronda de inversión por 150 millones de dólares, con lo que su valuación se elevó a los mil 200 millones de dólares.

De esta manera, la empresa fundada en 2018 y que ofrece tarjetas de crédito a la población no bancarizada, alcanzó el codiciado estatus de unicornio.

“La capacidad de Stori para levantar esta ronda en un momento de incertidumbre económica, demuestra la confianza de los inversionistas en Stori y su misión”, comentó Annabelle Long, socia fundadora de BAI Capital.

De acuerdo con lo publicado, la nueva ronda incluye capital de 50 millones de dólares por parte de BAI Capital, GIC y GGV Capital, junto con la participación de Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital, Tresalia Capital y Davidson Kempner Capital Management LP.

Adicional a esto, Davidson Kempner otorgo una línea de crédito de 100 millones de dólares para la empresa. Actualmente, Stori tiene una cartera de clientes activos de 1.4 millones en México.

Para que no lo olvides

Las empresas unicornio también se les conoce como startups. Se trata de negocios emergentes que consiguen una valoración de 1,000 millones de dólares o más durante sus primeros años de existencia. No obstante, para poseer este título deben mantenerse privadas y no cotizar en la Bolsa.•