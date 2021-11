Estos estrenos de cine y tv te atraparán durante noviembre

Noviembre ofrece una selección de películas y series para todos los gustos que mantendrá a más de uno pegado a la pantalla

Los superhéroes llegan al cine y la televisión a principios y fin de este mes, pero también habrá crímenes, realidades que superan a la ficción y regresos que no dejarán a nadie inconforme con su servicio de streaming o al pagar el boleto de cine.

Eternals

La primera mujer asiática en ganar el Oscar a Mejor director, Chloé Zhao, regresa con este filme de Marvel que, aseguran, no está tan distanciado del trabajo fotográfico realizado en Nomadland. Inglaterra y las Islas Canarias fueron los lugares en que actores como Salma Hayek, Richard Madden, Angelina Jolie y Kit Harington, entre otros, dieron vida a un grupo de seres inmortales que defenderán a la Tierra de los Deviants.

4 de noviembre, en salas de cine

Annette

Después de casi 10 años, el francés Leos Carax presenta esta película en la que los hermanos Ron y Russell Mael, de Sparks, colaboraron en el guion y la banda sonora. Sigue a un monologuista cómico (Adam Driver) y una cantante de ópera (Marion Cotillard) de cuya relación nacerá una niña especial que definirá sus destinos. Ya sea que te haya gustado o no Holy Motors o Les amants du Pont-Neuf, es una cita imperdible al haber premiado a Carax como Mejor director en Cannes.

4 de noviembre, en salas de cine

Narcos: México 3

La temporada final deja atrás a Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna, para dar paso a la guerra entre cárteles de los años 90, protagonizada por criminales como Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik) y los Narcojuniors, entre los que destaca Everardo Arturo “Kitty” Páez, personaje que marcará el debut en pantalla de Bad Bunny. Los actores Luis Gerardo Méndez y Alberto Guerra también se unen al elenco.

5 de noviembre, Netflix

Una película de policías

Teresa y Montoya sumergirán al público en las deficiencias que aquejan al sistema policiaco mexicano, en este documental donde la ficción queda solo en el romance de esta pareja. Para este proyecto de Alonso Ruizpalacios, Raúl Briones y Mónica del Carmen realizaron el entrenamiento completo para convertirse en oficiales, además de convivir con verdaderos policías. La cinta le dio a Yibran Asuad el Oso de plata a la Contribución artística de la Berlinale.

5 de noviembre, Netflix

Dexter: New Blood

Luego de ocho temporadas, parecía que Dexter había llegado a su fin en 2013. Sin embargo, la televisión recibe nuevamente al histrión Michael C. Hall como el asesino en serie de criminales, quien había permanecido escondido en un pequeño pueblo en Nueva York. Como homenaje al autor de los libros que inspiraron la serie, Jeff Lindsay, Dexter se oculta con el seudónimo de ​Jim Lindsay.

8 de noviembre, Paramount+

Chernobyl

Basado en el desastre nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986 en la extinta Unión Soviética, el filme retrata la historia de un bombero que se ve envuelto en la tragedia y se convertirá en pieza clave para evitar que sigan creciendo las consecuencias. Se trata del primer largometraje ruso sobre el tema y, de acuerdo con su director, Danila Kozlovski, no es una respuesta a la serie homónima de HBO.

11 de noviembre, en salas de cine

The French Dispatch

La distinguida estética cinematográfica de Wes Anderson acapara de nuevo la atención con “una carta de amor al periodismo”. En el siglo XX, un periodista estadounidense se asentará en una ciudad ficticia de Francia para poder escribir con integridad. A partir de ahí, el filme muestra tres tramas principales basadas en el lanzamiento especial de una edición que retoma historias de gran repercusión. Tanto estrellas nuevas como algunas que ya han trabajado antes con el director se lucen.

11 de noviembre, en salas de cine

The Shrink Next Door

Un hombre en busca de apoyo psicológico y un psiquiatra dispuesto a ayudarlo, ¿qué podría salir mal? Basada en una historia real que sorprendió a la audiencia antes con el podcast homónimo del periodista Joe Nocera, la miniserie se adentra en la falta de profesionalismo que ejerció un hombre al abusar de su paciente para incluso adueñarse de su vida. Paul Rudd y Will Ferrell la estelarizan.

12 de noviembre, Apple TV+

Home Sweet Home Alone

El clásico navideño Home Alone, con Macaulay Culkin, es relanzado ahora con Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) como el niño travieso que tendrá que proteger a su hogar de unos intrusos en búsqueda de una preciada reliquia familiar. Dan Mazer —director de Dirty Grandpa— colabora con los guionistas de Saturday Night Live Mikey Day y Streeter Seidell.

12 de noviembre, Disney+

Ghostbusters: Afterlife

La hora de llamar a Los cazafantasmas ha llegado con esta cuarta película de la franquicia, que ahora sigue a un grupo de niños tratando de resolver el misterio detrás de su abuelo y sus compañeros, mientras extraños sucesos paranormales comienzan a desatarse. A diferencia de la cinta anterior, de 2016, la nueva producción funciona como una secuela y no como un reboot. ¿Ya mencionamos que vuelven Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd y Ernie Hudson?

18 de noviembre, en salas de cine

Hawkeye

Clint Barton se unirá a la joven arquera Kate Bishop para combatir a una presencia del pasado que busca arruinar en víspera de Navidad su reunión tan ansiada con la familia. Jeremy Renner retoma su papel como el personaje de Marvel, quien es acompañado en esta aventura por Hailee Steinfeld, a quien le pasará la estafeta para que sea la nueva heroína.

24 de noviembre, Disney+

House of Gucci

Doble Adam Driver y Salma Hayek tendrás este mes con el filme de Ridley Scott, en cuyo elenco también figuran Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino. Se trata de la adaptación del libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, que a su vez retomó la planeación del asesinato de Maurizio Gucci —nieto del fundador de la casa de moda—, orquestada por su esposa, Patrizia Reggiani.

25 de noviembre, en salas de cine