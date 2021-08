La muestra de fotoperiodismo más importante del mundo llega a la CDMX

En medio de un año histórico, regresa la exhibición de periodismo visual más relevante del mundo, World Press Photo, que podrá ser visitada hasta el 26 de septiembre en el Museo Franz Mayer

Tras un año marcado por la pandemia causada por el COVID-19, protestas por la justicia social en todo el mundo, cambio climático, entre muchos más temas, la muestra más importante de fotoperiodismo, World Press Photo, llega a la Ciudad de México con 141 imágenes que nos hacen repensar la forma en la que vivimos.

Para esta edición, la exposición está dividida en ocho categorías: Temas contemporáneos, Noticias generales, Medio ambiente, Proyectos a largo plazo, Naturaleza, Noticias de actualidad, Deportes y Retratos. También se presentan los premios World Press Photo del año y World Press Photo Story del año, imágenes que, sin duda, nos acerca a las historias que necesitan ser contadas.

Acerca de las temáticas que aborda la expo en su edición de este año, la directora del Museo Franz Mayer, Alejandra de la Paz, explica la importancia de contar con una muestra como lo es el World Press Photo: “En este momento en el que nos enfrentamos a tanta información y fake news es fundamental tener una exhibición que nos muestra una evidencia visual confiable”.

Además, resalta la forma en la que se logró esta edición: “La selección se llevó a cabo en línea, debido a la pandemia, lo cual tuvo sus dificultades, pero el jurado estuvo comprometido. Hubo importantes conversaciones acerca de cómo presentar estas imágenes y cuáles elegir en medio de un año tan complicado y tan distinto a los demás”.

De igual manera, explicó que, aunque el COVID-19 robó foco, no podían dejarse fuera otras situaciones importantes. “A pesar de que la crisis sanitaria fue uno de los temas primordiales, no dejaron de presentarse otros problemas que nos atañen y nos cuestionan. También hay algunas historias donde se ven soluciones para el bien común que encontraron las sociedades en momentos de conflicto y que nos dan esperanza”, dice De la Paz.

Es importante mencionar que el fotoperiodista danés Mads Nissen fue quien se llevó el premio más importante del concurso de esta edición gracias a The First Embrace, una fotografía que retrata el primer abrazo —entre plásticos— que una anciana brasileña recibió tras cinco meses de encierro.

RETRATANDO LA PANDEMIA

En entrevista para máspormás, el fotoperiodista mexicano Iván Macías, ganador del segundo lugar en la categoría Retrato individual del World Press Photo 2021, platicó un poco sobre cómo llevó a cabo su trabajo fotográfico en medio de la crisis sanitaria. “En un principio fue complicado. Desafortunadamente, no tenía contacto de hospitales o doctores, y como no era parte del personal médico, no había facilidad de llevar a cabo un proyecto así”, dice.

Tras casi un mes de buscar la forma de comenzar este trabajo, Iván encontró quien podría ayudarlo: “El Dr. Héctor Rojina fue quien confió en mi trabajo. Gracias a él tuve la posibilidad de hablar con todos los doctores en turno, de poder platicarles mi proyecto y desarrollar las fotografías”.

Su foto ganadora, la cual es parte de una serie de retratos, muestra el rostro de la doctora Katia Palomares con marcas y cicatrices que dejaron las gafas protectoras y una mascarilla, tras varias semanas de trabajo en un hospital de la CDMX al inicio de la crisis sanitaria.

Cabe destacar que la exposición World Press Photo 2021 podrá ser visitada hasta el 26 de septiembre y estará acompañada de un gran programa de conferencias, mesas redondas con expertos en fotografía, talleres familiares, cursos presenciales y en línea. Te recomendamos consultar todas las actividades en la página web del recinto: franzmayer.org.mx.

Dónde: Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico)

Horario: mar a vie, de 11:00 a 17:00; sáb y dom, de 11:00 a 18:00