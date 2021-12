Llegó la época de compras navideñas

¿Te tocó entrarle al intercambio y no sabes qué regalar? ¡No te preocupes! Ayúdate con Kueski Pay y recibe increíbles beneficios

Todos sabemos que diciembre es el mes de las compras, ya sea para algún intercambio, para tus amigos o familia, o bien si quieres darte un merecido auto regalo. Y aunque algunas veces, tenemos muy claro qué queremos comprar, la simple idea de entrar a un centro comercial lleno de gente es abrumadora.

Es por esto que cada vez más, nos inclinamos por las compras en línea. Lo puedes hacer desde la comodid de tu casa, puedes explorar en cientos de tiendas hasta encontrar el regalo perfecto y en un par de clics, ¡tu regalo está en camino!

¿Pero qué pasa si no tienes tarjeta o no tienes el dinero aún? No te preocupes, pues hoy en día ya hay muchas opciones que te permiten comprar ahora y pagar despues, y lo mejor de todo… sin bancos, sin intereses y sin pago inicial. Nuestra favorita es Kueski Pay, pues además de ser muy fácil y segura, para esta temporada decembrina nos ofrecen hasta 20% de descuento que es adicional a las promos que tengan las tiendas.

En la actualidad, tienen más de 1,000 comercios afiliados, como Juguetibici, Claners, Mobo, Doto, Derma Express, Tugow, Steve Madden y Náutica, entre muchos otros. ¡Lo mejor es que los pagos son en hasta 6 quincenas sin intereses!

Te recomendamos visitar su página kueskipay.com o seguirlos en redes sociales @KueskiPay para conocer todos los detalles de sus promos decembrinas y encontrar las mejores opciones para todos tus regalos.

Recuerda… Siempre que vayas a comprar algo, vale la pena revisar precio en varias tiendas. También asegurarte de que la tienda en la que vayas a comprar ofrezca todas las pólizas de garantía de producto y especificar la vigencia, así como el nombre y datos del contacto del proveedor responsable. ¡Así que esta temporada navideña prepárate muy bien!