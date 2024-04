Lenny Kravitz visita puesto de hamburguesas en la Escandón

A través de redes sociales se viralizaron las imágenes del cantante en la Ciudad de México, quien actualmente promociona su nuevo sencillo Human

La Ciudad de México ya es un sitio favorito de visita para varios artistas mundiales, quienes se divierten con la variedad de actividades y disfrutan de la diversidad gastronómica. Ya sea que las figuras del espectáculo vengan a vacacionar o aprovechan sus giras para dar un paseo, su presencia siempre causa revuelo entre sus fanáticos y curiosos.

Es el caso de Lenny Kravitz, quien la semana pasada se le vio caminando por las calles capitalinas, en el marco de la promoción de su nuevo sencillo Human.

El cantante estadounidense apareció de pronto en Las Chulas, un negocio callejero de hamburguesas ubicado en la colonia Escandón, el pasado 30 de marzo, aunque la imagen se viralizó hasta el 2 de abril.

Con su característico estilo desinhibido, vestido completamente de negro con una chamara de piel, lentes obscuros y sus infaltables rastas el intérprete de Are you gonna go my way? se le vio alegre.

Dichas imágenes quedaron captadas en video y después compartidas en redes sociales, en las cuales se aprecia al compositor bailar al ritmo de la música, mientras el dueño del changarro prepara las hamburguesas.

“Lenny Kravitz en la casa”, dice el cocinero, mientras disfrutan del momento entre risas y pasos raperos de la música de fondo que se escucha “Qué suenen el reggae music, que suenen los clasics, puro flow selecto, puro flow selecto…”