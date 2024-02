Oppenheimer gana siete premios BAFTA, incluyendo Mejor Película

La cinta dirigida por Christopher Nolan estuvo nominada en 13 categorías

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés) entregó el domingo siete premios a la cinta Oppenheimer, de Christopher Nolan, durante la edición 77 que se llevó a cabo en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra.

En el evento, el cineasta britanicoestadounidense recibió por primera vez una estatuilla como Mejor Director, tras competir con Bradley Cooper con Maestro; Andrew Haigh con Todos somos extraños; Justine Triet con Anatomía de una Caída; Jonathan Glazer con Zona de Interés; y Alexander Payne con Los que quedan.

Cilian Murphy, quien interpreta al científico estadounidense J. Robert Oppenheimer (creador de la bomba atómica), fue reconocido por la academia británica como Mejor Actor, luego de disputar el premio con Yoo Tae-o en Vidas Pasadas; Paul Giamatti en Los que quedan; Colman Domingo en Rustin; Bradley Cooper en Maestro y Barry Keoghan Saltbrun.

Pobres Criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos, obtuvo cinco BAFTA incluidos el de Mejor Actriz que se lo llevó Emma Stone al dar vida a Bella Baxter; competía con Margot Robbie, por personificar a la muñeca Barbie, así como con Carey Mulligan, quien protagonizó a Montealegre en Maestro.

La academia entregó la beca BAFTA a la actriz y directora Samantha Morton por su destacada contribución al cine y la televisión. Entre sus trabajos más reconocidos están Sentencia Previe, estrenada en 2002, y Tierra de Sueños, lanzada en 2004.

Esta es la lista completa de los ganadores de la edición 77 del BAFTA:

Mejor dirección

Andrew Haigh por Desconocidos

Justine Triet por Anatomía de una caída

Alexander Payne por Los que se quedan

Bradley Cooper por Maestro

Christopher Nolan por Oppenheimer – GANADOR

Jonathan Glazer por La zona de interés

Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por El color púrpura

Sandra Hüller por Anatomía de una caída

Carey Mulligan por Maestro

Vivian Oparah por Rye Lane: un amor inesperado

Margot Robbie por Barbie

Emma Stone por Pobres criaturas – GANADORA

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por Maestro (Netflix)

Colman Domingo por Rustin (Netflix)

Paul Giamatti por Los que se quedan

Barry Keoghan por Saltburn (Prime Video)

Cillian Murphy por Oppenheimer – GANADORA

Te-o Yoo por Vidas pasadas

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por Oppenheimer

Danielle Brooks por El color púrpura

Claire Foy por Desconocidos

Sandra Hüller por La zona de interés

Rosamund Pike por Saltburn

DaVine Joy Randolph por Los que se quedan – GANADORA

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por Oppenheimer – GANADOR

Robert De Niro por Los asesinos de la luna

Jacob Elordi por Saltburn

Ryan Gosling por Barbie

Paul Mescal por Desconocidos

Dominic Sessa por Los que se quedan

Mejor guión original

Anatomía de una caída – GANADORA

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Mejor guión adaptado

Desconocidos

American Fiction – GANADORA

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor debut en guión, dirección o producción

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry por Blue Bag Life

Christopher Sharp por Bobi Wine: The Peoples President

Savanah Leaf, Shirley OConnor y Medb Riordan por Earth Mama – GANADORA

Molly Manning Walker por Cómo tener sexo

Ella Glendining por Is There Anybody Out There?

Mejor banda sonora

Los asesinos de la luna

Oppenheimer – GANADORA

Pobres criaturas

Saltburn

Spider-Man: a través del Spider-Verso

Mejor casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan – GANADORA

Cómo tener sexo

Los asesinos de la luna

Mejor dirección de fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer – GANADORA

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor edición

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Oppenheimer – GANADORA

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas – GANADORA

La zona de interés

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas – GANADORA

Mejor maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna

Maestro

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas – GANADORA

Mejor sonido

Ferrari

Maestro

Napoleón

Oppenheimer

La zona de interés – GANADORA

Mejores efectos especiales

Resistencia

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión Imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Napoleón

Pobres criaturas – GANADORA

Estrella en ascenso (votado por el público)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce – GANADORA

Sophie Wilde