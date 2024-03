¡Viva Godzilla! A 70 años de la creación del rey de los monstruos

Este gigante es más que un lagarto radioactivo que pelea con otros seres y destruye ciudades, es un embajador japonés y también una metáfora que ha cautivado al mundo

Cuando se estrenó en 1954, Godzilla cargaba con el terror nuclear que dejó en Japón el final de la Segunda Guerra Mundial. En sí, era una metáfora del poder destructivo de la humanidad y sus consecuencias.

Pero ese mensaje osciló en las siguientes entregas fílmicas. Al día de hoy, se cuentan 38 filmes sobre Godzilla, sin considerar las series. Es así como el famoso kaiju (bestia extraña o gigante en japonés), también conocido como Gojira, llega a sus 70 años este 2024, tiempo que merece una cronología.

1933 y 1953: los que le precedieron



Antes de la película del director Ishirô Honda y el productor Tomoyuki Tanaka, fueron lanzadas King Kong (1933) y The Beast from 20,000 Fathoms (1953). Esta última, basada en un cuento de Ray Bradbury, sigue a un dinosaurio que despierta en el Ártico tras una prueba nuclear y termina destruyendo Manhattan. Por cierto, Gojira proviene del japonés gorira (gorila) y kujira (ballena).

1/03/1954: inspiración



Además del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se dice que el accidente del barco pesquero Daigo Fukuryū Maru también influyó en la primera película. Durante un ensayo de Estados Unidos con una bomba de hidrógeno, los tripulantes se contaminaron con radiación; uno murió y los demás recibieron atención médica por años. El inicio de la cinta refiere a este momento.

3/11/1954: era Showa



La filmografía de Godzilla está dividida en etapas. Esta primera, nombrada como el reinado del emperador Hirohito, muestra su paso de enemigo de la humanidad a héroe nacional. Arranca con Godzilla (1954), la primera película de ciencia ficción japonesa, de la cual, por cierto, se editó una versión para occidente con actores estadounidenses titulada Godzilla, King of the Monsters! (1956). El periodo concluye en 1975.

1955: batalla con Anguirus



Por primera vez el rey de los monstruos se enfrenta a otro kaiju en Godzilla Raids Again (1955). Esta secuela se filmó lo más pronto posible a petición de Toho (productora dueña de Godzilla). A partir de aquí vendrían King Kong vs. Godzilla (1962), Mothra vs. Godzilla (1964) y Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964).

1964: ¿amigo o enemigo?



A partir de Ghidorah… Godzilla se convierte en protector de Japón. Las tramas, que ya transitaban hacia el entretenimiento familiar, se tornaron “humorísticas”. Seguirán Invasion of Astro-Monster (1965), Ebirah, Horror of the Deep (1966), Son of Godzilla (1967), Destroy All Monsters (1968), All Monsters Attack (1969), Godzilla vs. Hedorah (1971), Godzilla vs. Gigan (1972), Godzilla vs. Megalon (1973), Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) y Terror of Mechagodzilla (1975).

1978: la versión Hanna-Barbera



Paralelo a los lanzamientos japoneses, Godzilla siguió llegando a América con ediciones de los filmes orientales. Generó tanto interés que la compañía Hanna-Barbera lanzó su propia serie animada infantil.

1984: era Heisei



Toho le dio un descanso de nueve años a su máximo kaiju, por lo que la destrucción masiva volvería con The Return of Godzilla (1984), que ignoró las películas anteriores, excepto la del 54. Se llama Heisei porque coincide con la era política iniciada en 1989. Gojira vuelve a las grandes batallas en Godzilla vs. Biollante (1989), Godzilla vs. King Ghidorah (1991), Godzilla vs. Mothra (1992), Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993), Godzilla vs. SpaceGodzilla (1994) y Godzilla vs. Destoroyah (1995).

1998: el odiado Zilla



Godzilla pisó Hollywood en los noventas, pero es una criatura totalmente diferente. La versión del director Roland Emmerich, Godzilla (1998), fue muy criticada por los fans.

1999: era Millennium



Mientras Zilla atacaba América, Japón le dio nueva vida con Godzilla 2000: Millennium (1999), Godzilla vs. Megaguirus (2000), Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001), Godzilla Against Mechagodzilla (2002), Godzilla: Tokyo SOS (2003) y Godzilla Final Wars (2004). Luego, el kaiju durmió una década más.

2014: el Monsterverse



La segunda oportunidad en Estados Unidos vino con Godzilla (2014), que lo transformó en metáfora de la “fuerza de la naturaleza”. De ahí derivaron Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) y la nueva entrega Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

2016: era Reiwa



Otra vez coincidiendo con una época política, Godzilla reapareció. Con Shin Godzilla (2016), ahora con CGI, la inspiración vino del accidente de Fukushima de 2011. Mientras que Godzilla: Planet of the Monsters (2017), Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) y Godzilla: The Planet Eater (2018) lo llevaron al anime. La era Reiwa continúa.

2024: su primer Oscar



La más reciente película japonesa de la franquicia, Godzilla Minus One (2023), volvió al origen y fue tan bien ejecutada que le dio su primer Oscar (por efectos especiales) al rey de los kaijus. Por lo pronto, esta historia continuará…



En 2015, Godzilla se convirtió en ciudadano japonés y embajador de turismo en Tokio. Su ficha de residente dicta que nació el 9 de abril de 1954. Este año lo nombraron jefe de policía por un día.