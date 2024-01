Infonavit reduce 25% el pago mensual en créditos de jubilados y pensionados

Los ajustes permitirán a más de 134 mil personas adherirse al programa y obtener un alivio en sus finanzas, indicó el organismo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa de apoyo para jubilados y pensionados con un crédito vigente, para reducir el pago del monto de la mensualidad y que no sea mayor a 25% de su pensión.

“Los ajustes realizados permitirán a más de 134 mil personas adherirse al programa y obtener un alivio en sus finanzas”, indicó el organismo en un comunicado.

Anteriormente, recordó, el monto de la pensión era menor al salario que obtenían los beneficiarios y que obtenían durante su vida laboral lo que complicaba cumplir en tiempo y forma con el pago de su crédito.

“El programa sólo era aplicable a créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) originados antes del 29 de octubre de 1999, ahora aplica a todos los créditos sin importar si está en VMS o en pesos ni cuándo se originó”.

Requisitos

El Infonavit indicó que el beneficio es para todos aquellos trabajadores que dejaron de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a quienes les piden:

Ser jubilados pensionados

No cotizar en el IMSS

Haber pagado al menos 120 mensualidades completas durante la vida del crédito

Que el crédito no esté en proceso jurídico por falta de pago

Que el crédito no esté próximo a liquidarse

¿Cómo solicitarlo?

De acuerdo con la dependencia, los interesados tienen que acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o a la delegación del Infonavit más cercana, donde es necesario presentar una credencial oficial vigente y su dictamen de resolución de jubilación o pensión por vejez o cesantía en edad avanzada, emitido por el IMSS, ISSSTE, Afore o alguna aseguradora.

En la página electrónica micuentainfonavit.org.mx se genera una cita para agilizar el trámite, en caso de que el titular no pueda acudir a las instalaciones mencionadas.

Finalmente, el organismo recomendó tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Cumplir con sus pagos de manera completa y en los tiempos establecidos para no perder el beneficio, de lo contrario, el pago mensual será el mismo que antes de la reestructura.

Si la persona acreditada regresa a cotizar al IMSS para tener una relación laboral, se cancelará de manera automática el apoyo.

Si el crédito tiene intereses pendientes de pago, estos se sumarán al capital de la deuda al aplicar el programa de apoyo a jubilados.