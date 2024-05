Sheinbaum recorre Cuajimalpa y Álvaro Obregón

A la candidata la acompañaron Adrián Rubalcava, Gustavo Mendoza y Javier López, aspirantes al Senado y a esas alcaldías, respectivamente

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró en Cuajimalpa que la llamada Cuarta Transformación ya ganó la campaña, ganó los debates y ahora va por el triunfo en las urnas, por lo que exhortó a los simpatizantes de Morena, PT y PVEM, fuerzas políticas que la respaldan, salir el próximo 2 de junio a abarrotar las urnas.

“Ese es el llamado que quiero hacerles hoy aquí, nosotros tenemos que abarrotar las urnas de votos, ningún ciudadano o ciudadana de Cuajimalpa se debe quedar sin votar, nadie debe faltar a votar, porque tenemos que demostrar que este apoyo que tiene Clara Brugada (como candidata a la Jefatura de Gobierno) en toda la Ciudad de México”, apuntó.

Por otra parte, dijo que en esta demarcación se proyecta mejorar la movilidad y el transporte público a través de una nueva línea del Cablebús, un plan metropolitano para garantizar el acceso al agua potable, una universidad Rosario Castellanos y coordinación para mantenerla como la alcaldía más segura de la capital.

Por su parte, Gustavo Mendoza, candidato a alcalde, reconoció el liderazgo de Sheinbaum Pardo, y le pidió seguir caminando juntos para el beneficio de los habitantes de esa demarcación.

“Quiero pedirle hoy en especial a la doctora Claudia Sheinbaum, a nombre de este pueblo de Cuajimalpa, porque no tengo ninguna duda de que así seguirá siendo, de que caminemos juntos, que caminemos durante su mandato de la mano con nosotros, que siga siendo la amiga de Cuajimalpa, que siga haciendo nuestra aliada y no tenga duda de que en este lugar llegó el momento de plantar bandera de Morena”, adujo.

Adrián Ruvalcaba, candidato al Senado recordó que “Claudia Sheinbaum fue la única que volteó a vernos cuando más lo necesitábamos y así como ella lo hizo, este equipo extraordinario, esta gran familia, que tenemos un solo corazón, un corazón que late por la ecología, que late por la honestidad, que late con las mujeres, que da resultados y que da seguridad, por eso esta gran familia, todos ustedes, cuenten con todo el respaldo”.

Más tarde, la aspirante presidencial visitó Álvaro Obregón, donde comentó que “en esta ciudad no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia que llegue la derecha. Ante ello, reiteró el llamado para acudir a votar de manera masiva y así dar la victoria a la Cuarta Transformación desde la Presidencia, la Jefatura de Gobierno y la alcaldía.

En su intervención, Clara Brugada adelantó que “vamos a ganar y recuperar Álvaro Obregón, que vamos a triunfar en la Ciudad de México y que Claudia Sheinbaum será nuestra próxima presidenta de la República”.

En su oportunidad, Javier López Casarín, candidato a alcalde por esa demarcación, celebró la visita de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo, que pese a los intentos de las autoridades de la demarcación porque no se llevara a cabo la asamblea con simpatizantes de la alianza Sigamos Haciendo Historia, al levantar parte del piso con la excusa de que lo iban a cambiar, por lo que él y voluntarios de Morena, PT y PVEM, hicieron guardia todo un día para que se lograra el evento.

Por su parte, Marcelo Ebrard, coordinador de Vínculo con Organizaciones Civiles y Mexicanos en el Exterior, destacó el esfuerzo que Morena y sus candidatos hacen en esa demarcación para que llegue la Transformación el próximo 2 de junio.



“Compartirle a nuestra candidata a la Presidencia que hace favor de acompañarnos con Clara Brugada, que será la próxima Jefa de Gobierno también, que aquí se está haciendo un esfuerzo extraordinario de Morena y de nuestros aliados, y de toda la sociedad que coincide con la causa de la Cuarta Transformación”, informó.

Mientras tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial, hizo hincapié en que “estamos escribiendo una página muy importante de la vida pública de nuestra patria, nada menos que en 16 días tendremos la primera mujer presidenta en la historia del país: Claudia, presidenta”.

Cabe destacar que por redes sociales, Sheinbaum informó que el campeón Mundial de Boxeo, Saúl Canelo Álvarez, la visitó en su casa de campaña para darle su apoyo rumbo al tercer Debate Presidencial de este domingo.

“Le deseo lo mejor, yo sé que va a ganar usted”, expresó el pugilista, para luego compartirle algunos consejos como su disciplina de meditación durante las mañanas y antes de dormir.

“A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del Canelo”, comentó Sheinbaum Pardo. Además, “Canelo” Álvarez reconoció su interés de seguir invirtiendo en México al referir que “le va a ir muy bien y ahí lo que podamos apoyar y también estamos disponibles”.