Sheinbaum recorre municipios de Campeche y Yucatán

En conferencia de prensa, la candidata presidencial dijo que ya alista su cierre de campaña que podría ser en la Ciudad de México

La candidata a la Presidencia de México por la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, dijo que acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en su recorrido de despedida, al tiempo de comentar que la semana próxima podría informar del lugar y la fecha de su cierre de campaña, muy probablemente en la Ciudad de México.



“Vamos a acompañar obviamente al presidente el primero de septiembre, sea como ciudadana o como presidenta electa, es su sexto informe de Gobierno y estamos muy orgullosos de su trabajo”, dijo en conferencia en la capital de Campeche.



De su cierre señaló que “ya tengo la gira de aquí al 29 de mayo, estamos en la definición del día del cierre y el lugar del cierre de campaña. Justamente ayer (lunes) tuvimos una reunión para ello, y se los vamos a anunciar, yo creo en la próxima semana, ya en dónde va a ser el cierre”.

Se le preguntó si sería como hace seis años cuando junto al entonces candidato a la Presidencia, López Obrador, cerró su campaña en el Estadio Azteca, y subrayó que aún no, “va a ser en la Ciudad de México, estamos definiendo el lugar por las propias movilizaciones que tiene la ciudad, entonces, respetuosos siempre de otras movilizaciones, estamos definiendo el día y el lugar y ya muy pronto se los anunciaremos”.



Asimismo, la aspirante se congratuló de que la Ciudad de México recibiera el Premio Lee Kuan Yew World City Prize 2024, de Singapur, por su gestión como Jefa de Gobierno.



“Las razones fueron el internet gratuito, los Pilares, las universidades, la atención a la movilidad, el trabajo que desarrollamos en la ciudad. Por constituir una de las ciudades más resilientes”, especificó en conferencia, al tiempo de exponer algunas de sus propuestas para seguir desarrollando a todos los estados de la República, y en esta ocasión, particularmente para Campeche.



En este sentido, enfatizó que una de las grandes prioridades de llegar a la Presidencia, será apoyar a esa entidad, pero en específico a su capital, para dar solución a problemáticas recientes, como el desabasto de agua.



“Lo que no puede seguir habiendo es la corrupción, Campeche es uno de los estados que más agua tiene de todo el país, no hay un problema de abastecimiento, el problema es de infraestructura y cuando los recursos no se destinan a lo que deben ser, falta de transparencia en la utilización de los recursos, entonces tenemos los problemas que tenemos ahora, donde casi una tercera parte de la ciudad no tiene agua potable”, puntualizó.

Más tarde, en asamblea con simpatizantes en la misma capital campechana, aseguró que en el próximo sexenio buscará hacer de este estado un eje primordial para garantizar la soberanía alimentaria a través del apoyo a la producción de arroz, miel, ganado, y reiteró su compromiso con el campo mexicano y particularmente con los productores de esta zona del país.



“El Plan Campeche, que consiste en apoyo para la producción de arroz en el estado, que multipliquemos las hectáreas que producen arroz apoyando a los ejidatarios y a los campesinos, producción de miel, que también aquí es de las mejores, de ganado y de otros productos”, explicó.

Además de apoyar al campo, Claudia Sheinbaum también anunció obras de infraestructura como el impulso al Puerto de Seybaplaya, la ampliación de las carreteras con ruta Villahermosa – Macuspana – Escárcega y Villahermosa – Ciudad del Carmen – Macultepec, para mejorar la conectividad del estado, entre otras acciones.



Por la tarde, encabezó otro par de reuniones con sus seguidores, pero ahora en los municipios de Kanasín y Mérida, Yucatán.