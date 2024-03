“Tome el mando, Presidente”, pide madre buscadora de desaparecidos a AMLO

“Vine a tocar las puertas de Palacio a López Obrador, para entregarle la pala con la que busco a mis hijos”, señaló la activista Ceci Flores, quien lleva dos días afuera de Palacio Nacional a la espera de que el Presidente la reciba

Cecilia Flores, madre buscadora de sus hijos desaparecidos, lleva dos días intentando entrar a Palacio Nacional, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de tratar el tema de las personas desaparecidas en México; sin embargo, aún no logra su cometido.

Desde el lunes pasado, la activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, lleva consigo la que ella llama “pala de mando”, instrumento que busca entregar al mandatario federal.

“Vine a tocar las puertas de Palacio a López Obrador, para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, publicó en su cuenta de X.

Tras el primer intento y durante la conferencia de prensa matutina del pasado 18 de abril, reporteros preguntaron a López Obrador si recibiría dicha herramienta o recibiría a Ceci, sin embargo, se limitó a responder que ella la podía llevar y que mañana (martes) trataría el tema, sin precisar si la recibiría.

Hoy martes, la madre buscadora intentó una vez más conversar con el Presidente, lo cual hasta el momento no ha logrado. En esta ocasión, llegó vestida con un uniforme de beisbolista, con la pala y una manopla en las manos, externó: “¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe Andrés Manuel López Obrador?”, publicó en redes sociales.

Precisamente el lunes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que en México hay 99 mil 729 registros de personas desaparecidas o no localizadas, lo que representa un aumento de 9 mil 424 registros al corte al 15 de marzo.

Del total de las personas localizadas, las cifras oficiales señalan que sólo 2.4% fueron víctimas de homicidio y 4.6% fueron víctimas de algún delito, mientras 93% de personas localizadas no fueron víctimas de un delito de alto impacto.



Cecilia Patricia Flores Armenta es una madre buscadora y activista, originaria de Los Mochis, Sinaloa. En 2015 reportó la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, visto por última vez el 30 de octubre de ese año, en Los Mochis, Sinaloa.

Cuatro más tarde, sus hijos Marco Antonio Sauceda Rocha y Jesús Adrián de 15 años de edad, también desaparecieron, en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019.

En mayo 2023, encontraron restos humanos dentro de una fosa en esa entidad entre los cuales presuntamente estaban los de Marco Antonio, sin embargo, los resultados de las pruebas de ADN posteriores descartaron esta posibilidad.