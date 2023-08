Las 5 series de fantasía que podría ver una y otra vez sin aburrirme

En esta selección voy a omitir las series demasiado populares en los últimos años (tipo Juego de Tronos) y también aquellas que me encantan, pero que todavía están en emisión. De esas puedo hacer un listado más adelante, aunque os adelantaré que “Sandman” estará entre las elegidas.

Yo sé que muchas de estas series tiene muchísimas temporadas, pero yo soy de esas personas que eligen una serie al año de esas que ya ha visto y tiene muchas temporadas para verla de fondo mientras hace otras cosas. Sí, hago lo mismo que otras personas hacen con la radio o con música, pero con mis series favoritas. Por lo general elijo sitcoms porque son más ligeras y cortas, aunque este año estoy viendo de nuevo Shameless (HBO), pero…

Una buena serie de fantasía no le gana a nada, así que hoy os quiero presentar mis favoritas de todos los tiempos. ¡El año pasado vi la primera completa! Y lo sé, os puede dar pereza, pero si no habéis visto alguna de estas y os va el género creo que cualquiera de ellas puede ser una gran inversión de vuestro tiempo.

¿Sabes cuáles son las series con más “hype”? En esta selección hay de todo, descubre cuáles son aquí.

Sobrenatural

Los hermanos Dean y Sam Winchester recorren el país de punta a punta investigando actividades paranormales y enfrentándose a demonios, fantasmas y monstruos. ¿Qué más quieres? ¿Ángeles y arcángeles? ¿Lucifer? ¿El apocalipsis (múltiples veces)? ¿Lilith? Sobrenatural tiene de todo. Fueron 15 temporadas, así que sería preocupante si no hubiera tantas cosas, la verdad.

Además, aunque empezó en 2005 (yo todavía estaba en la prepa, madre mía cómo pasa el tiempo), los efectos especiales son decentes y mejoran a medida que se avanza en las temporadas.

Por cierto, algo de lo que me he dado cuenta al volver a verla ya de adulta es que aunque solía ser #TeamSam, no he podido resistirme a cambiar al #TeamDean. ¿Alguien más como yo?

La podéis encontrar en Prime Video.

Buffy Cazavampiros

Lo creáis o no, Buffy llegó más o menos tarde a mí vida, o al menos para cuando yo la vi ya habían salido tres temporadas en DVD. Pero una vez que esta rubia pesadilla de los vampiros del mundo entró en mi vida, jamás logré sacarla. Es más, soy tan fan del universo que hasta me he leído los libros que hicieron y, por supuesto, he visto varias veces “Ángel”.

Esta serie es un clásico de los noventa y, hasta me atrevería a decir, que de culto. Además, me trae muy buenos recuerdos pues con ella también empezó mi gusto por el género más oscuro. Mi etapa “Scream”, “Sé lo que hicisteis el último verano”, “Cherry Falls”… Es un must.

La podéis ver en Star +.

Embrujadas

Esta es la primera serie de mi vida (quitando los dibujos animados) que me enganchó desde el primer capítulo que pillé un día en la tele que mi madre se había quedado dormida. Es más, a día de hoy todavía recuerdo cual fue: las hermanas usan la magia para castigar a un vecino que deja que su perro se cague en su césped y este hecho tiene consecuencias inesperadas. Es una gran serie si te gustan las brujas, la verdad. Ninguna serie de los últimos años sobre el tema me parece que le llegue. Ni siquiera “El mundo oculto de Sabrina” que fue muy popular y, mucho menos, el remake desastroso que hicieron. Si os llama la atención esta historia de hermanas que son brujas y el poder de tres, es mejor ver la original, aunque los efectos especiales ya sean un poco cutres.

La podéis encontrar en Prime Video.

La reina de las sombras

Esta serie no es tan conocida, quizás porque es canadiense, sí Canadá también crea buen contenido. No todo lo anglosajón viene de Estados Unidos o Reino Unido.

Dejaré que la sinopsis hable por sí sola: La serie se centra en Bo, un súcubo bisexual que ha crecido en una familia adoptiva humana que no sabían sobre su auténtica naturaleza. Bo es un ser sobrenatural que se alimenta de la energía sexual, lo que tiene resultados fatales para los humanos si el súcubo no aprende a controlar sus poderes. Bo descubrió estos poderes cuando mató a su primer novio y se vio obligada a huir de su hogar. Y ahora se ve en medio de la eterna lucha entre el bien y el mal. De manera literal.

El tema de esta serie siempre se me hizo muy original, o al menos yo en 2010 no me había topado con una serie así. Mucho menos en el género fantástico. Por cierto, esta solo tiene cinco temporadas, así que sería la más “ligera” en el sentido tiempo.

La podéis encontrar en Prime Video.

True Blood

Lo más que puedo decir para que sepas lo mucho que me gusta esta serie es, que me he leído los libros de Charlaine Harris y la serie es mejor. Lo sé, lo sé… es algo casi inaudito decir que una adaptación es mejor que el libro, pero pasa. Quizás es raro, pero este es un ejemplo de que es real. Aunque no es de sorprender porque de todas las cadenas HBO es la que hace las mejores adaptaciones.

Si os gustan los vampiros, pero queréis que el escenario sea un instituto y los protagonistas adolescentes, esta es vuestra serie. Además, os recuerdo que es la serie que lanzó al estrellato a Alexander Skarsgård y que Anna Paquin (la protagonista) ganó un Oscar a los 12 años.

Ésta es la única del listado que se puede ver en dos plataformas: HBO, por supuesto, y Amazon Prime.

Fotografía: cortesía