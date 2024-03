Cofepris suspende a 16 farmacias que operaban sin tener licencia

Junto a la Semar, detectó que los establecimientos ubicados en Los Cabos comerciaban antibióticos de forma inadecuada, así como la posible falsificación de medicamentos

Debido a múltiples irregularidades en su operación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Marina (Semar) suspendieron definitivamente 16 farmacias y 15 más de manera parcial, en Los Cabos, Baja California Sur.

A través de un comunicado conjunto, informaron que dichos establecimientos considerados un “riesgo para la salud”, distribuían medicamentos controlados sin licencia sanitaria; carecían de facturas de compra para respaldar la tenencia legítima de los insumos; vendían fármacos fraccionados sin garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, y manejaban inadecuadamente los antibióticos.

A través del operativo Arcos, personal de ambas dependencias detectó también “el comercio desmesurado de medicamento extranjero sin la autorización sanitaria que avalara su ingreso legal al país”, y la falta de trazabilidad (origen) en las sustancias controladas fracción II y III, desde su adquisición, registro, almacenamiento y venta, así como la evidencia de etiquetas para la aparente falsificación de los mismos.

El precio de esos productos, añadieron, variaba desde los seiscientos a los cuatro mil pesos por pieza, lo que atribuyó a la demanda comercial generada por el turismo de esa zona.

En total, agregaron, se incautaron 10 mil 619 piezas de fármacos controlados y no controlados, con valor comercial de un millón 578 mil 750.78 pesos, los cuales se comercializaban de manera irregular, con precios hasta diez veces su valor real.

La verificación incluyó a 102 farmacias de la región, de las cuales sancionaron a 37 como medida preventiva; en cinco aseguraron diversos medicamentos, y a una le prohibieron adquirir, almacenar y vender esas sustancias e insumos para la salud que requieren condiciones de refrigeración.

Las farmacias sancionadas son:

PHARMACY RMC en Blvd. Muelle Terraza 6

PHARMACY PAY LESS MATRIZ en Blvd. Marina lote 7-D local 13

CALIFORNIA PHARMACY, en Blvd. Marina SN

FARMACIA ESBÉLTICA, en Plaza Buenos Aires

RMC PHARMACY en Blvd. Muelle, Terraza 6,

FARMACIA UNIÓN 3, en Blvd. Marina

DRUGSTORE en Av. Leona Vicario

MEDIFARM LOS CABOS en Calle Cabo San Lucas, esq. Antonio Mijares

KARIME SALUD Y NUTRICIÓN en Plaza Buenos Aires

MEDICINE 4 LESS en Carretera Transpeninsular

BAJA INTERNATIONAL en Av. Lázaro Cárdenas, S/N

PHARMACY en Los Cabos,

FARMACIA MEXICANA en Av. El Pescador

DISCOUNT PHARMACY en Blvd. Lázaro Cárdenas número 911

FARMACIA CABO SUR 12 de Octubre

FARMACIA MA. DOLORES en Camino al Faro, número M03 L01

MEDS4LESS PHARMACY en Blvd. Marina

FARMACIA PVR en Paseo de la Marina 181

FARMACIA PHARMACY / VIDAMED LOS CABOS III en Blvd. Lázaro Cárdenas M16

FARMACIA YZA LEONA VICARIO en Leona Vicario Local 1 al 2

FARMACIA YZA EJIDAL en Morelos S/N

FARMACIA YZA GARDENIAS en Blvd. Los Cabos #23-1 y 2

FARMACIA PAGUE MENOS en Quetzalcóatl, S/N

FARMACIA TEJALI en Los Aguajitos L1

FARMACIAS YZA LA CHOYA en Av. Leona Vicario s/n

FARMACIA YZA LOMAS DEL SOL en Estrella S/N

FARMACIA DERMATOLÓGICA/ PROSERMED en Av. Lázaro Cárdenas 2501

FARMACIA YZA CAMINO AL FARO Avenida Miguel Hidalgo No. 392-A

CLÍNICA Y VETERINARIA EL RODEO en Coral M21 L7

CARE PHARMA en Blvd. Lázaro Cárdenas 761

FARMACIA YZA JUVENTUD en Ejido 1912

ISMARCK PHARMACY en Calle Lázaro Cárdenas M26 L12

FARMACIA CENTRO en Ignacio Zaragoza SN

BII PHARMACY en Blvd. Lázaro Cárdenas L2

FARMACIA ECONOMEDIC en Morelos s/n

CABO CANNABIS COMPANY en Blvd. Marina s/n local 6

JOEL DIOSDADO OCHOA en Paseo del Pescador S/N

FARMACIA GUADALAJARA en Plaza Punta Esmeralda, Pacífico 5417