Consumo de carnes procesadas aumenta riesgo de cáncer colorrectal, advierte especialista 

Consumir 50 gramos diarios de carne procesada como salchichas o jamón incrementa 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal debido a las nitrosaminas, compuestos carcinogénicos que dañan las células del aparato digestivo, advirtió la investigadora en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, Tania Aburto.

La especialista señaló que las nitrosaminas se pueden formar tanto en alimentos (principalmente carnes procesadas) como en el cuerpo humano y se dan por la reacción entre las aminas (presentes en las carnes) y los nitritos, que son a menudo añadidos a carnes procesadas para su conservación.

No obstante, aclaró que los nitritos se encuentran de forma natural y no añadida en otros alimentos. Las verduras, dijo, son fuente importante de nitratos; el apio, por ejemplo, tiene alto contenido de nitratos y aun cuando se coma en grandes cantidades, no representa riesgo.

“No es que sean malos per se, el problema es que reaccionan con las aminas y forman nitrosaminas”, explicó.

Respecto a la carne roja, destacó que la cocción a altas temperaturas sobre brasas o llamas puede llevar a la acumulación de compuestos carcinogénicos de tipo aminas heterocíclicas; igualmente, mencionó que su consumo en exceso está asociado con enfermedades del corazón, diabetes e hígado graso.

Alimentación saludable

La investigadora reconoció que sustituir las carnes rojas por carnes blancas y leguminosas, como frijoles, garbanzos y lentejas, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Además, recomendó la alimentación saludable y sostenible compuesta con proteínas de origen vegetal con cereales como maíz, arroz, trigo, cebada y centeno: “La combinación de estos alimentos proporciona los niveles de proteína que el organismo necesita”.

Dijo que algunos estudios estiman que podrían evitarse aproximadamente 9% de muertes en hombres y 8% en mujeres, si el consumo de carne roja se redujera a menos de la mitad de la porción que actualmente consume una persona.