Ley Olimpia: la lucha contra el ciberacoso en México que alcanzó el mundo

Olimpia Coral Melo no sólo es la impulsora de la ley contra los ciberdelincuentes sexuales que lleva su nombre en México, sino que también ayudó a impulsar iniciativas en Honduras, Ecuador y Argentina

Por Katya López Cedillo

A cinco años de que en México se dieran los primeros pasos legales para crear la Ley Olimpia (un conjunto de reformas para proteger a personas víctimas del ciberacoso), la creadora de esta iniciativa, Olimpia Coral Melo, señala que aún hay una gran estructura por crear, pero también hay motivos para celebrar, pues Honduras, Ecuador y Argentina han creado sus propias estructuras jurídicas contra delincuentes sexuales que operan desde el anonimato de lo digital.





“Fue un proceso largo y difícil de casi dos años, que comenzó desde las víctimas. En dos ocasiones hemos ido a Buenos Aires a ‘acuerparlas’, pero no exportamos una ley, se tomó como modelo, cada país ha hecho su proceso y cada víctima ha sido heroína en su nación y por ello en cada una lleva el nombre de una víctima directa: en Argentina es en honor a Belem San Román, es la Ley Belem; en Ecuador es la Ley Isabella”, comparte Olimpia con MásChilango.

Inició en Puebla

En 2012, la ex pareja de la activista compartió información personal de Coral, sin su consentimiento, en redes sociales y otras aplicaciones. Al buscar recursos legales que lo sancionaran, ella encontró un limbo jurídico, por lo que decidió crear el camino para castigar estas prácticas y evitar que más víctimas transitaran por la desesperación de ver impune a su violentador.

Fue en 2018 que el Congreso de Puebla reconoció sanciones contra estos delitos. Hoy más mujeres de América Latina trabajan para crear su propia versión de la Ley Olimpia, en la que incluyen nuevas encomiendas, como la de enfatizar la responsabilidad de las plataformas digitales en este tipo de delitos.

“El argumento (de ellos) sigue siendo la libertad de expresión contra la dignidad humana, pero nunca puede ser más grande la libertad de expresión de una persona cuando dañas la dignidad humana en una América Latina donde asesinan mujeres por no servir un plato de comida, donde hay trata y explotación sexual y donde muchas remesas provienen de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (…) Es más fácil que bloqueen videos de TikTok denunciando los mercados de explotación sexual digital por afectar las reglas comunitarias, a que bajen contenidos de explotación sexual digital o sancionen grupos de packs y nudes”, argumenta. Coral Melo

Capacitación en Ministerios Públicos

Olimpia relata que a veces, al momento de la denuncia, tanto al sur como al norte de México es más evidente la falta de capacitación en Ministerios Públicos, lo que encausa a más revictimizaciones. “Si una víctima quiere denunciar, las autoridades no saben si debe hacerlo en la Fiscalía de Delitos Sexuales o de Delitos Cibernéticos; en otros casos las víctimas dicen que pondrán una denuncia por la Ley Olimpia y a sabiendas de que las personas así identifican estas reformas, les responden que la Ley Olimpia no existe. No tenemos un lenguaje empático en el ámbito jurídico”.



La activista, considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2021, afirma que de las 33 entidades del país, solo la Ciudad de México, Michoacán y el Estado de México tienen protocolos de atención a estos delitos. Entre sus logros está el nacimiento de un nuevo organismo: la Unidad Especializada de Delitos contra la Intimidad Sexual.

Necesario un catálogo de delitos



La impulsora de esta iniciativa considera que es necesaria la creación de un catálogo de delitos sexuales y sus proporciones penales. “A manera de ejemplo: una pena para quien produce y difunde el contenido; otra proporción de pena para quien distribuye y así haya responsabilidades hacia cómplices, partícipes y copartícipes con proporciones punitivas diferentes”.



Con el crecimiento de la vida digital también crecen los delitos que dañan la privacidad, intimidad, seguridad y los derechos humanos de las personas.



El 22 de enero del 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se reconoció como un delito la violencia digital. Según la ONU, el ciberacoso afecta a casi 10 millones de mujeres en México; las de entre 18 y 20 años son las más atacadas. La Ley Olimpia comprende reformas al Código Penal Federal, en los delitos contra la intimidad sexual o el Artículo 10º de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.