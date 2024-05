PIB creció 8% en el último trimestre de 2023: INEGI

El monto llegó a 33 billones 288 mil 587 millones, con tres componentes principales: Excedente bruto de operación, Remuneración de los asalariados, e Ingreso mixto bruto

El Producto Interno Bruto (PIB) en México alcanzó 33 billones 288 mil 587 millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2023, lo que representa un incremento 8% a tasa anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese periodo, los principales componentes fueron por el método del ingreso: Excedente bruto de operación aportó 39.5%; Remuneración de los asalariados, 30.9%, e Ingreso mixto bruto, 22.3%, detalló en el informe.

Además, por método del gasto se distribuyeron en Consumo final, 81.4%; Importaciones de bienes y servicios, 34.9%; Exportaciones de bienes y servicios, 34.8%, y Formación bruta de capital fijo, 24.6%.

De octubre a diciembre del año pasado, por componente, la Remuneración de los asalariados alcanzó un monto de 10.3 billones de pesos; Impuestos sobre la producción y las importaciones, 2.5 billones; Subsidios, 3.4 billones; Excedente bruto de operación, 13.1 billones; e Ingreso mixto bruto, 7.4 billones.

Respecto al mismo periodo de 2022, el INEGI señaló que el crecimiento se registró en Primas netas de reaseguros no de vida (recursos), con 42%; Formación bruta de capital fijo, 17.6 %; Indemnizaciones de reaseguros no de vida (recursos), 11.8%; Primas netas de reaseguros no de vida (usos), 11.6% y Consumo final, 7.6%.

En contraste, las disminuciones anuales se reflejaron en Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, 67.6%; Importaciones de bienes y servicios, 11.2%, y Exportaciones de bienes y servicios, 7.8%.