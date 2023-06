A quién ponga la oposición, representa el pasado

Fotografía cortesía Por: Jorge Almazán

Desde Cuernavaca, Claudia Sheinbaum aseguró que a quien ponga la oposición para enfrentar a la alianza Morena, Verde y PT, sea hombre o mujer, defenderá un proyecto que encabeza Claudio X González.

“Ellos representan el pasado de privilegios, de corrupción, los que defendieron en su momento el desafuero, el fraude electoral de 2006, la compra de votos de 2012, los que han defendido todo aquello que ha dañado al pueblo de México. Entonces, a cualquiera que pongan, en realidad defenderá un proyecto que encabeza Claudio X González. Él está definiendo quién es, cómo va a ser; es una vuelta al pasado, porque quiere los privilegios para su empresa y sus amigos”.

En el mismo sentido, refirió que Xóchitl Gálvez representa precisamente ese proyecto “anquilosado, del pasado. Todos ellos son iguales”.

Tras un encuentro con estudiantes en la Universidad Autónoma de Morelia, y a pregunta expresa de Máspormás en cuanto a que el propio senador panista Damián Zepeda no está de acuerdo con el método que presentaron PRI, PAN y PRD para elegir a su candidato presidencial, comentó:

“Hay mucho descontento interno, ¡qué bueno que ya van a sacar al personaje que los va a representar! El asunto es, ¿qué representan ellos, porque en realidad de ellos escuchamos mensajes de odio y no hay una sola propuesta de proyecto. Pero además, un día dicen una cosa y después otra; por eso he dicho que un día se visten de feministas y otro día critican a las mujeres, otro día se visten de demócratas y en realidad sabemos que será una decisión unilateral, entonces, no hay proyecto”.

Además, reiteró que la oposición es como un camaleón, porque todos los días se viste de manera distinta: “Estaba leyendo que unos ya no están de acuerdo con el método propuesto y el tema central es que un día proponen una cosa, después proponen otra. Critican a Morena y al presidente (Andrés Manuel López Obrador) por las propuestas que hace y luego las copia. Entones, ¿cómo se le llama a eso? Tienda de disfraces, camaleón”.

Finalmente, respeto sobre si dará informes de los recursos que hasta ahora ha devengado para recorrer el país, la exjefa de Gobierno apuntó que sí y se hará público, porque nada se hará de manera ilegal.

