Actores se unen a la histórica huelga de guionistas en Hollywood

Desde el pasado viernes 14 de julio, importantes figuras de Hollywood han unido fuerzas con los guionistas en una huelga histórica que ha paralizado la industria del entretenimiento. Entre los actores que han mostrado su apoyo a la causa se encuentran Jason Sudeikis de Ted Lasso, Sean Astin de Lord of the Rings, Frances Fisher de Titanic y Fran Drescher de The Nanny, quien también es la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato de actores de cine y televisión.

Las manifestaciones cobraron fuerza en Netflix con la presencia de estos actores, acompañados de música a todo volumen y calles llenas de manifestantes. También se unió a las protestas Gennifer Goodwin de Once Upon a Time frente a Paramount Pictures. La huelga ha sido respaldada por otros rostros famosos como Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, y muchos más.

La huelga simultánea de actores y guionistas es la primera en más de seis décadas y se desató después de fallidas negociaciones de contrato con estudios y servicios de streaming. Tanto actores como guionistas comparten preocupaciones sobre contratos insuficientes en comparación con la inflación y los pagos de regalías por el uso de su trabajo en reposiciones y servicios de streaming. Además, buscan regular el uso de inteligencia artificial en cine y televisión.

En total, 65 mil miembros del sindicato de actores se han unido al paro, sumándose a los 11 mil 500 guionistas que iniciaron la huelga en mayo. El apoyo de estas reconocidas figuras de la industria ha agregado aún más influencia a las manifestaciones frente a estudios y oficinas corporativas.

Incluso, el director Christopher Nolan expresó su apoyo junto al elenco de su próxima película, Oppenheimer, destacando el trabajo del elenco encabezado por Cillian Murphy y mencionando a los actores que se han unido a la lucha por condiciones más justas para los miembros del sindicato.

Emily Blunt, por su parte, mostró su apoyo a la resolución del sindicato en la alfombra roja, asegurando que apoyan a todos los actores y estarán dispuestos a unirse a la huelga para que todos obtengan un trato justo.

La huelga de actores y guionistas ha generado una fuerte movilización en la industria del entretenimiento, y los profesionales del cine y la televisión buscan alcanzar acuerdos justos que protejan sus derechos laborales y reconozcan su trabajo en un momento de profundos cambios tecnológicos en el medio.

