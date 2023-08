El presidente de México indicó que los adolescentes, oriundos de Estados Unidos con descendencia mexicana, son niños y están aprendiendo de sus errores

Andrés Manuel López Obrador realizó una invitación a Yahritza y su Esencia en los festejos del 15 de septiembre. A su vez, exhortó a la población de no caer en comentarios extremistas tras señalarla por su critica a la comida mexicana y argumentó que “la niña está mal”…

Durante la mañanera del jueves, López Obrador mencionó que hoy en día hay que aprender a ser tolerantes y perdonar por los errores, pues subrayó que son niños y que no nacieron con la cultura mexicana.

Argumentó que la reacción exagerada, como la cancelación de sus conciertos, es un castigo desproporcionado y que todos deberíamos ser más comprensivos.

“No lo hicieron de mala fe, no quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo, a mí me preguntaron porque van a venir. Es una niña de 16 años, cayó en depresión, también sus padres porque hay ese sentimiento”.

“Es algo muy importante, ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, sí fue mucho muy cuestionada, entonces no debemos caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos perdonar”.

¿Cuál fue la causa de cancelación de Yahritza y su Esencia?

La polémica comenzó cuando uno de los integrantes de Yahritza y su Esencia realizó comentarios desfavorables sobre la comida mexicana, lo que provocó una ola de críticas. Aunque luego trataron de enmendar la situación y aclarar que sus comentarios fueron en tono de broma, la controversia se había desatado y afectó tanto a su vida personal como profesional.

Los jóvenes compartieron videos y dieron entrevistas para intentar rectificar sus declaraciones, incluso se mostraron sensibles hasta llegar a las lágrimas debido a la presión mediática y las amenazas en redes sociales.

Mientras se espera la confirmación de si Yahritza y su Esencia se presentarán en el Zócalo junto a Grupo Frontera, el presidente López Obrador trató de calmar los ánimos y resaltar la importancia de la comprensión y el perdón en situaciones donde los errores son cometidos por jóvenes que aún están en aprendizaje y crecimiento.

