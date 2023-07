Brigada de vigilancia animal, una patita a “lomitos” y felinos

Fotografía: cortesía. Texto por Katya López Cedillo.

En cinco años, la brigada ha rescatado a más de 500 perros y gatos víctimas de situaciones de maltrato; el 40% de ellos ya tienen nuevo hogar.

En los últimos cinco años, más de 500 “lomitos” han sido rescatados de condiciones de maltrato por la Brigada de Vigilancia Animal y casi la mitad han encontrado un nuevo hogar libre de violencia. De acuerdo a un informe presentado ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre 2018 y abril de 2023, esta Brigada ha salvado a 549 perros y 37 gatos; 261 de ellos (249 caninos y 12 felinos) pudieron darse en adopción.

“Tenemos un promedio de cuatro a cinco adopciones semanales, pero para lograrlas hacemos un protocolo serio de seguimiento: si quieres adoptar, nos das tus datos y llevaremos al perrito o gatito rescatado a tu hogar para ver las condiciones en que vivirá, luego hacemos visitas no programadas para vigilar que ese animal rescatado está en mejores condiciones de las que vivió antes”, explicó la Comisaria de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Varela.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MAYO2022.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, realizó un recorrido en la Brigada de la Vigilancia Animal, en la que habitan perros para dar en adopción. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

En 2022 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, elevó la Brigada de Vigilancia Animal a Dirección General, lo que le da mayor capacidad para tomar acciones judiciales contra el maltrato animal; de hecho, en la CDMX es un delito que puede castigarse con cárcel. “Estamos trabajando de la mano con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para sensibilizar aún más a los Ministerios Públicos y que haya más leyes que enmarquen la Protección Animal. Hasta ahora tenemos dos casos con sentencia de cárcel pero nos enfocamos en la labor de convencimiento porque en diez de cada nueve casos, el maltrato sucede más por ignorancia que por maldad”, agregó Varela Martínez.

En lo que va de esta administración frente a la Brigada de Vigilancia Animal, la alcaldía Gustavo A. Madero tiene la cifra récord de rescates con 207; el año con mayores salvamentos en esta demarcación fue 2020, cuando en febrero se salvaron a 74 perritos. Después de ella, en Iztapalapa se han realizado 87 rescates; en Cuauhtémoc, 49; en Tlalpan 45; mientras en Benito Juárez se hicieron 33.

Según las cifras que reporta la Brigada, de los perros rescatados, 268 no pudieron darse en adopción, pues 88 desafortunadamente no sobrevivieron a causa de las condiciones en las que se hallaron, mientras que 180 fueron trasladados a clínicas veterinarias por conductas agresivas producidas por las malas condiciones en que vivían. En el caso de los gatos, 18 se mantienen bajo resguardo de la Brigada y 7 no sobrevivieron.

Para la Brigada de Vigilancia Animal, hay cinco derechos mínimos que debe tener una mascota: techo, comida, agua, atención veterinaria y esparcimiento. La ausencia de al menos uno de estos derechos se considera maltrato.

ATRIBUCIONES

La Brigada se especializa en casos de maltrato animal. Se puede denunciar en sus redes sociales o vía la Secretaría de Seguridad Ciudadana; una vez levantado el reporte, los brigadistas acuden a certificar la situación y, en caso de no lograr la entrega voluntaria del animal en situación de maltrato, quedan a espera de la orden de un juez para ingresar al domicilio y rescatarlo. Los animales en situación de calle son responsabilidad de cada alcaldía, mientras el hacinamiento de animales lo atiende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

