Cómo se le debe decir a la nueva Glorieta de Amajac

Luego de colocar la estatua “La Joven de Amajac” en Paseo de la Reforma, el Jefe del Ejecutivo local, Martí Batres, dijo que hubo diálogo con los colectivos que colocaron la figura “Justicia” en el basamento donde estaba la escultura de Cristóbal Colón para que ambas figuras convivieran, pero no hubo disposición.

“Ahí participó Ricardo Ruíz, también la secretaria de Mujeres, Ingrid Gómez, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos; y estos diálogos se estuvieron haciendo hasta principios de este año y nosotros quisimos continuarlos, quisimos continuar estos diálogos y llegar a acuerdos sobre la convivencia de ambas figuras. Nuestro planteamiento fue no quitar a ‘Justicia’, sino que convivieran en el espacio de la ex Glorieta de Colón, pero ya no tuvimos disposición de la otra parte para dialogar. De todas maneras, encontramos un camino para la convivencia, ahora sí que finalmente conviven en lo que históricamente fue la antigua Glorieta a Colón u hoy ex Glorieta de Colón, ahí conviven los dos símbolos. Finalmente hay diversidad en la ciudad y también expresiones”, apuntó Batres Guadarrama.

Manifestó que ahora se tiene que abordar el tema del nombre de la glorieta, “hay quien la llama ‘Glorieta de Amajac’, ‘Glorieta de La Joven de Amajac’, ‘Glorieta de la Resistencia’ o ‘Glorieta Anticolonialista’, vamos a ver, ya tendremos que ver con las instancias correspondientes cuál sería el nombre formal en lo sucesivo”.

