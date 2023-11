Continúa la Segunda Jornada de Salud en CDMX

“La pandemia nos demostró que si tenemos una buena condición de salud, tendremos mayor capacidad para resistir cualquier problema”, dijo la titular de salud local, Oliva López Arellano

Por Mario Rojas R.

Prevenir y detectar a tiempo cualquier enfermedad es fundamental para tener una buena salud, por eso, desde el pasado día 6 y hasta el próximo 17 de noviembre, se lleva a cabo la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública en centro de salud de 08:00 a 16:00 horas y de manera itinerante en diversas plazas y otros sitios públicos.

La doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, refirió que “la pandemia nos demostró que, si tenemos una buena condición de salud, tendremos mayor capacidad para resistir cualquier problema, en cambio, quienes presentaban comorbilidades tuvieron los resultados más dramáticos”, por lo que llamó a la población a atender esta jornada.

“En toda la ciudad se desplegarán puestos móviles y puestos semifijos, además están los centros de salud con horarios extendidos para acercar los servicios, la vacunación, la atención oportuna y el tamizaje a todas las poblaciones.

Detectar a tiempo

Entre los exámenes a los que la gente puede acceder en esta jornada, están de glucosa, triglicéridos, colesterol, presión arterial, detección de cáncer cervicouterino, de mama y de próstata; además de que podrán aplicarse la vacuna antiCovid, antiinfluenza, antiVPH; recibir información preventiva de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar, así como recibir orientación sobre adicciones o salud mental, entre otros.

Se aplicarán 130 mil 257 dosis de los biológicos BCG, hexavalente, DPT, hepatitis B, rotavirus, neumocócica, SRP, SR, varicela, hepatitis A y TDPA, en 232 puestos fijos en centros de salud, 166 puestos semifijos y 282 brigadas. “El objetivo es detectar a tiempo para intervenir de manera oportuna y evitar que una enfermedad ponga en riesgo la salud de la población”, dice la doctora López Arellano.

Con el inicio de la temporada de frío “iniciamos la temporada de prevención no sólo del COVID-19, sino del resto de los virus respiratorios que también están presentes; por eso realizamos esta jornada de salud y por eso celebramos que todos participen”.

Vacuna Abdala

Respecto de la vacunación anti COVID-19, resaltó que “la ciudad hizo una campaña muy exitosa de vacunación en los momentos difíciles de la pandemia con macrocentros vacunadores, con lo cual se lograron coberturas altísimas y eso nos ha permitido sortear los cuadros graves de COVID-19.

“Eso no quiere decir que el virus ya no esté, al contrario, llegó para quedarse y ahora toca el refuerzo con vacuna Abdala, la cual, a pesar de la mala información que circula por ahí, la población la recibe bien y ya hemos aplicado más de 471 mil dosis que protege contras las formas graves. En tanto, de la vacuna antiinfluenza hemos aplicado 226 mil dosis”.

La servidora pública se dijo optimista por la respuesta de la población. “La gente considera la vacuna algo importante, preventivo, por eso tenemos buena demanda. Nosotros no hemos dejado de vacunar a través de los servicios de salud pública, se hace de manera permanente.

Pero esta campaña se inició para prevenir sobre todo las enfermedades que se presentan en invierno, enfermedades respiratorias, por eso estamos vacunando y dando las recomendaciones generales de esta época: cuidarse de cambios de temperatura, abrigarse bien, si tienen síntomas respiratorios usar cubre boca, acercarse a su unidad de salud y recomendamos el cubre boca en espacios de aglomeración porque empieza a haber un incremento de infecciones respiratorias”.

Animales de compañía

Mariana Boy, secretaria de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), se congratuló de la visión integral para el cuidado de la salud humana del gobierno de la ciudad, lo cual implica también ver por el bienestar animal.

“El tema de vacunación de los animales de compañía es fundamental en términos de la salud humana porque de esa manera evitamos la transmisión de enfermedades y favorecemos el cuidado animal; esta suma de esfuerzos nos permite trabajar con estos dos enfoques, salud pública y bienestar animal”.

Por ello, dentro de esta jornada de salud pública habrá también módulos de vacunación para los animales de compañía. “El bienestar animal significa no sólo atención médica veterinaria, sino resguardo en un espacio limpio y suficiente; a veces se piensa que el maltrato es sólo golpear y provocar lesiones físicas, pero es también no darles agua y alimento o su espacio, no brindarles atención médica. Todo eso también es maltrato”, aseguró Mariana Boy.

Finalmente, la doctora López Arellano señaló que “le damos mucho peso a la vacunación antirrábica, a la esterilización y vacunación. En esta jornada vamos por medio millón de dosis antirrábicas”.