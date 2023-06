El Mercado Sonora continúa con la venta de animales

Fotografía: Cortesía. Fotografía: Carlos Navarro

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su Artículo 25, prohíbe la venta de animales en mercados públicos.

A pesar de que la ley lo prohíbe, en el Mercado de Sonora continúa la venta de animales: el olor y los diversos ruidos como graznidos, maullidos y ladridos, delatan que la zona está cerca. Decenas de mamíferos, aves y peces se encuentran en espacios reducidos esperando a ser vendidos. “¿Cuánto cuesta el pug?”, dice un cliente quien señala un perro que luce muy delgado. “2 mil 500 y a tratar”, responde el ofertante.

Un incendio en noviembre de 2021 reveló las condiciones en las que vivían decenas de animales. A un año y medio de lo ocurrido, desde la alcaldía Venustiano Carranza pocos han sido los esfuerzos para atender esta situación.

A través de una solicitud de información se pudo conocer que de los 84 locales que se dedicaban a la comercialización de animales vivos, sólo ocho han cambiado de giro. Se trata de local 238, que ofrecía aves vivas y ahora vende regalos; el 263, de aves y animales vivos a venta de alimento y accesorios para mascotas; el 266, pasó a tortas, sopas instantáneas y bebidas; el 270S, a venta de alimento y accesorios; el 278, a alimento para mascotas, jaulas y accesorios; el 282, ahora vende abarrotes; el 290, accesorios para mascotas y alimentos; y el 291, también ofrece alimento para mascotas, jaulas y accesorios.

INOPERANCIA

A la alcaldía Venustiano Carranza, que encabeza Evelyn Parra, se le solicitó el número de mesas de diálogo para atender la venta de animales en el Mercado de Sonora, así como los acuerdos a los que llegaron los locatarios. Sin embargo, no ha habido comunicación para generar un cambio paulatino en este espacio de comercio. “Durante el periodo que usted refiere (noviembre de 2021 a 16 de abril de 2023), no obra constancia de alguna actividad institucional o mesas de trabajo o diálogo celebradas con los locatarios con el giro de animales vivos o sus similares, por lo que en tal virtud esta Subdirección se encuentra imposibilitada de remitir copia de lo acontecido”, dice el documento con el folio 092075223000692 y firmado por la Subdirectora de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso de la alcaldía Venustiano Carranza, Flor del Carmen Torres.

Lo que ha hecho la autoridad local es emitir cuatro circulares y apercibimientos respecto a la venta de animales. “Circular 17/22, la cual se acompaña de un apercibimiento mediante el que se prohíbe la venta por cualquier motivo de animales vivos en mercados públicos, de la alcaldía Venustiano Carranza, apercibiendo a los locatarios a que a partir del día siguiente de la notificación de la presente circular se cumplan con las condiciones ordenadas en los artículos 27, 28 y 28 bis de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México”, dice una de las cuatro circulares. También se emitieron 76 exhortos personales a los titulares de las Cédulas para que se respetara la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México.

SESMA ACUSA IMPUNIDAD

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suarez, señaló que el resultado de que sólo ocho locales cambiaron los giros comerciales en el Mercado de Sonora es el reflejo de la rentabilidad del negocio. “Eso quiere decir que no les importa cambiarlo, no les importa la prohibición, porque no tienen ninguna consecuencia, la rentabilidad económica que deja el tráfico ilegal de animales es enorme”, dijo a Máspormás. El legislador del Partido Verde afirmó que si la impunidad se mantiene, poco pueden hacer desde el legislativo.

“La impunidad es de los peores males, a nosotros como grupo parlamentario nos compete reformar para dar dientes a las autoridades y a los jueces para que puedan imponer algún tipo de sanción y tengan las facultades para hacer su trabajo, pero si este cáncer de impunidad sigue vigente, de nada servirá todo el trabajo que queramos hacer como sociedad o como Poder Legislativo”, agregó.

RECORRIDO

En los pasillos del Mercado de Sonora se pueden encontrar distintas especies de animales, pero la mayoría se trata de perros, gatos, gansos, chivos y gallinas. En algunos espacios, la higiene es mayor que en otras. Se consultó a algunos locatarios sobre los permisos para vender a los seres vivos y la mayoría se rehusó a responder la pregunta. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 25, fracción XXI, señala que queda prohibido por cualquier motivo “vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente ley”.

