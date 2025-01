Enloqueciendo contigo: una mirada actualizada al matrimonio

Aunque está inspirada en una famosa sitcom noventera, la nueva serie de Sony Channel se refresca presentando situaciones que cualquier pareja recién casada podría vivir



Por Xally Miranda

Podrá cambiar la época, pero la vida en matrimonio siempre tendrá esos momentos que harán a la pareja luchar por estar juntxs “en las buenas y en las malas”, incluso si se trata de discutir por cuál es el sillón ideal para la sala o quién hace la cena hoy.

Sin embargo, el amor sano puede prevalecer y eso lo comprobarás con lxs recién casadxs Jimena (Regina Blandón) y Pablo (Memo Villegas) en la nueva serie de Sony Channel, Enloqueciendo contigo, donde esta pareja de millennials en la Ciudad de México se enfrenta a situaciones cotidianas, a la vez que absurdas, mientras intenta dejar los problemas fuera de la relación: que cocinarle a lxs amigxs, que caerle bien a lxs vecinxs, que conseguir hacer el “delicioso” sin interrupción…

“Creo que se ve muy poco una relación sana de matrimonio en lo audiovisual en México. Esta pareja se quiere mucho genuinamente y todo el tiempo está viendo por el bienestar del otro, no hace esta crítica de ‘el matrimonio es una mierda’, sino que está bien chido el que te quieran bonito y quererte bonito, y madurar y aceptar, que a veces la cagas tú también y no estar echando culpas. Entonces tiene este valor, se siente aterrizada, real y es muy entrañable”, comparte en entrevista la actriz Regina Blandón.

Lo curioso es que esta serie está inspirada en la exitosa serie noventera Mad About You, pero Enloqueciendo contigo buscó refrescar su mirada sobre las parejas al contextualizarse en la actualidad y considerando la idiosincrasia mexa, sin olvidar lo que hizo buena a la primera versión.

“Hicimos muy nuestra la serie. Mad About You no es como muchas de los 90, misógina u homofóbica, tiene elementos padrísimos que hace que la puedas seguir viendo sin sentir como ‘ay, cabrón’ [un desfase]. La nuestra está totalmente basada en una pareja moderna que está tratando de pelear contra lo que nos dijeron nuestros papás y contra lo que viene de generaciones de abajo”, opina Blandón.

Y es que también hay que pensar en que si en los noventas no había celulares, ahora son parte de nuestra cotidianidad, al igual que las apps de comida a domicilio o los asistentes inteligentes. Por lo que hay varios elementos comunes en este presente que se añaden sólo para darle más sabor a esas pláticas de chisme en la cocina o las discusiones antes de dormir.

Cambiar conforme pasa la vida

No es la primera vez que Regina Blandón aparece en pareja en la ficción (¿recuerdan Cindy la regia, por ejemplo?), así que la actriz ya tiene un cierto expertise en el tema, pero ha descubierto que en cada interpretación siempre se queda algo de ella conforme cambia con el tiempo.

“La persona que era cuando hice Cindy la regia (que amor es amor y da igual si es hombre o mujer) a ahorita, después de vivir ciertas relaciones, es ver cómo has cambiado y cómo buscas cosas diferentes que hace 10 años, 8, 5 o 6 meses. Es padrísimo ponerlo en lo audiovisual y darnos la oportunidad de que a través de nuestros sentimientos, lo que hemos cambiado y lo que somos, alguien más diga: ‘yo también he estado en esa situación’”, señala.

Algo similar ocurre cuando mira lo que ha hecho en la comedia. Enloqueciendo contigo es una sitcom que la trae de vuelta a este formato, uno que experimentó en La familia P. Luche en los inicios de su carrera.

“Es de timing y es algo como relojito, de si no cae en ese momento o si no está fraseado de cierta forma, no cae igual el chiste. Agradezco mucho haber tenido esa escuela desde tan pequeña sin siquiera darme cuenta de estar aprendiendo. Regresar a este formato es lindísimo y es mucha chamba”, destaca.

Enloqueciendo contigo se estrena el próximo 19 de enero por Sony Channel y se transmitirá los domingos a las 23:00 horas, con repetición los martes a las 21:00 horas. Su primera temporada contará con 20 episodios, para cerrar bien el fin de semana y comenzar el lunes feliz. El elenco también está conformado por Alexis de Anda, Daniel García, Ricardo Polanco y Tato Alexander.

A partir del 19 de enero se transmitirá un episodio de Enloqueciendo contigo por Sony Channel los domingos a las 23:00, con repetición los martes a las 21:00