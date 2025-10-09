Los elotes y esquites más monchosos de la CDMX

Tienen mil versiones, desde los gigantes hasta los que llevan ramen, tuétano y mucho más

Por Andrea Hernández*

En la Ciudad de México no hay antojo más común que unos buenos elotes y esquites, pero si pensabas que todo era mayonesa, queso y chile piquín, te vas a sorprender con estas opciones monchosas.

Elotes Gigantes “Tino”

Aunque tienen diversas sucursales, la más popular está saliendo del Metrobús Patriotismo, frente a la Parroquia de San José de la Montaña y sobre avenida Patriotismo. Por las noches las filas se vuelven largas. Son los favoritos de quienes transitan por la zona debido a su tamaño, ya que pueden pesar hasta dos kilos, razón por la que se han hecho virales. También hay esquites de $50, $60 y $70, estos últimos servidos en vasos de un litro. Aquí suelen usar maíz cacahuazintle.

Dónde: Av. Benjamín Franklin y Patriotismo, col. Escandón; Av. Parque Lira y Av. Observatorio, col. Tacubaya; esquina Canario y Camino Real a Toluca, col. Bellavista; Av. Mexicanos, entre calle Chilenos y Peruanos en “El Cuernito” y Av. Río Tacubaya 14

Cuándo: todos los días de 16:00 a 22:30

Costo: entre $50 y $70

Monchi elotes

Aunque están las versiones clásicas, aquí puedes aventurarte y probar tu antojo favorito con ramen coreano que sazonarás al gusto para después agregarle un elote, esquites o ¿por qué no? ¡ambos! Además puedes añadir queso, picante y frituras, por si el ramen no fuera suficiente. Si vives por la zona hay envíos a domicilio, y si no, puedes visitarlos.

Dónde: Plaza del Carmen 34, col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado

Cuándo: todos los días de 17:00 a 22:00

Costo: entre $30 y $150

Elotes y esquites San Juditas

Su especialidad es el elote revolcado: se baña en mayonesa y queso rallado, luego se cubre con papas fritas al gusto y se corona con queso amarillo, salsa inglesa, jugo de soya y picante.

Dónde: Colector 13 936, col. Lindavista; Avenida Río de los Remedios 5, Tlalnepantla, Estado de México (dentro del centro comercial Pabellón Río de los Remedios)

Cuándo: todos los días de 18:00 a 23:45 en Lindavista y de 14:00 a 23:00 en Río de los Remedios

El Dios del Maíz

Para quienes prefieren los elotes y esquites monchosos, no puedes dejar de visitar este lugar donde la especialidad son los esquites de seis quesos y elotes a los que les puedes agregar sopa instantánea y estos ingredientes: suadero, res, pollo, birria, arrachera, pastor, chamorro y tuétano. Lo mejor de este lugar es que puedes elegir el nivel de picante y añadirle salsa macha a tu platillo e incluso probar opciones con ramen.

Dónde: Cecilio Robelo, esquina El Parque

Cuándo: todos los días de 17:00 a 22:00

Costo: $35 y $65

Elotes y esquites “La Güera”

Si visitas el mercado de Jamaica, no te pierdas este puesto. Aquí hay variedad de preparaciones y más de diez postres. Entre sus especialidades están: dori o tosti-esquites, dorielote, esquite empapelado (con champiñones, rajas, queso oaxaca, rayado y mayonesa), esqui-ramen, tuetiesquite y moe especial (empapelado con sopa instantánea y frituras).

Dónde: Mercado de Jamaica (Congreso de la Unión 105 esquina Guillermo Prieto, col. Jamaica)

Cuándo: lunes a viernes de 09:00 a 22:00; sábado y domingo de 08:00 a 23:00

Costo: de $30 a $95

Así que ya lo sabes, la próxima vez que se te antoje un esquite o un elote, no te quedes con la versión básica de la esquina. En la CDMX hay joyitas que no puedes dejar de probar.

Desde $30 hasta $150 es el rango de precios de elotes y esquites dependiendo el tamaño e ingredientes extra

*Texto adaptado para Chilango Diario