Para chuparse los dedos

Olvídate de ser fit por un rato: si traes antojo de un buen pambazo, te decimos dónde encontrar este rico antojito

Por Andrea Hernández*

Si hablamos de antojitos mexicanos, el pambazo ocupa un lugar muy especial. Este clásico pan relleno de papa con chorizo, bañado en salsa roja y coronado con crema, lechuga y queso, tiene versiones cada vez más creativas en la CDMX.

Sabemos que se te hizo agua la boca: si tienes antojo de uno, te dejamos una lista de lugares donde encontrarás los más ricos y originales. ¡Anótale y disfruta!

Antojitos Muy Vargas

Tiene desde el tradicional de papa con longaniza, o con suadero, hasta versiones únicas: el pambalentín y el pambamuerto. Aunque estos últimos sólo están disponibles en cierta temporada, ya son parte de la cultura garnachera de la ciudad. Con opciones tradicionales y creativas, este sitio es perfecto para quienes buscan probar algo diferente, sin perder el sabor casero.

Dónde: Calle 5 de febrero 514, col. Álamos

Horario: lun a vie, de 10:00 a 17:00

IG: @antojitos_muy_vargas

La Chingada Garnacha

Si lo tuyo son las porciones gigantes, este lugar es parada obligada: sus pambazos son famosos por el tamaño y el sabor que los convierten en un reto garnachero. Pero eso no es todo, también tienen otras opciones como la “gordizza”, una gordita del tamaño de una pizza, y hasta quesadillas de 60 centímetros.

Dónde: Cuauhtémoc 115, col. Aragón La Villa

Horario: lun a dom, de 11:00 a 20:00

IG: @lachingadagarnacha

El Pambazo Loco

A una calle del Metro Jamaica encontrarás este sitio especializado que hace honor a su nombre. Sus versiones clásicas, y otras más atrevidas, hacen que siempre quieras regresar. Entre los ingredientes que puede llevar tu pambazo se encuentran: arrachera, rib eye, picadillo, tinga, lomo, pierna, papa con chorizo, T-bone y salmón. El relleno más loco que han pedido es de pata, el “pambaguajolota” y de nogada.

Dónde: Calzada Magdalena Mixhuca 15, col. Magdalena Mixihuca

Horario: mié a dom, de 14:00 a 00:00

Tierra Linda

En este pequeño restaurante lleno de tradición y sabor encontrarás una variedad de antojitos mexicanos, incluidos unos deliciosos pambazos. Como todo lo que preparan es con amor, su sabor te dejará con ganas de repetir. Tampoco te puedes perder los tamales, las quesadillas y hasta el pozole, ya que nos hacen recordar por qué la comida mexicana es una de las más deliciosas del mundo.

Dónde: Lago Maracaibo 120, col. Argentina Antigua

Horario: lun a sáb, de 13:00 a 22:30

IG: @tierralindarest

Las Quekas Factory

Aunque son famosos por sus enormes quesadillas, también encontrarás pambazos que conquistan a cualquiera. Es perfecto para una comida rápida pero llena de sabor.

Dónde: Av. México 260, col. Santa Cruz Atoyac

Horario: lun a dom, de 09:00 a 21:00

IG: @lasquekasfactory

Pambazo veracruzano

En el país existen diferentes tipos de pambazos. En Veracruz, principalmente en los municipios de Xalapa y Orizaba, son un pan blanco enharinado que se rellena con frijoles, jamón, pollo, mayonesa o incluso mole, reflejando las tradiciones locales. A diferencia de los que venden en la CDMX, estos no son fritos en salsa de guajillo. Se dice que el origen de este antojito está ligado al cocinero Josef Tüdös, quien lo creó en honor a la emperatriz Carlota.

Desde $60 hasta $230 vale un pambazo, dependiendo el relleno y el lugar

*Texto adaptado para Chilango Diario