Papá Noel vino a México ¡con todo y villa!

A propósito de su visita con el espectáculo La Villa de Santa Claus, lo entrevistamos y hasta nos dio los tips para estar siempre en la lista de los niños buenos

Santa Claus llegó a la Ciudad… de México y la zona metropolitana para “hacer residencia” en nuestro país con el espectáculo La Villa de Santa Claus. Esto no es fortuito, ya que el máximo representante de la Navidad nos contó de viva voz lo que lo ha hecho detenerse antes de la Nochebuena aquí.

“A mí lo que me gusta de México definitivamente es su comida. Ya sabes que soy un poquito fácil para la comida”, confiesa con su peculiar risa a Chilango Diario. “Me encanta la comida mexicana, me encanta su gente y definitivamente esa alegría tan especial que tienen todos ustedes”.

Para disfrutar de su estancia, Santa no vino solo, pues lo acompaña un pedacito del Polo Norte que ha ubicado en el Centro Cultural de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. En este espacio, explica, le ha abierto las puertas a las familias mexicanas para que se acerquen a los valores de esta temporada y también a su vida por medio de una representación escénica que él protagoniza.

“Son 90 minutos en los cuales van a aprender mi historia desde que yo era simplemente un carpintero. ¿Por qué razón estando con Clara, mi esposa, empecé a hacer juguetes? ¿De qué forma fui impulsado por ese deseo de hacer feliz a los niños a convertirme en Santa Claus? Y todas las situaciones que encontramos para lograr ese objetivo tan increíble, que era llevar la alegría y esa magia absolutamente a todos los niños del mundo”, anticipa.

Durante este tiempo en paz y armonía, Papá Noel deja salir su lado más artístico interpretando canciones originales, rodeado de una escenografía deslumbrante y efectos de luz, humo y nieve. Pero la experiencia también se complementa con su villa fuera del escenario, donde la gente puede tomarse fotos con Santa y los duendes, crear manualidades, hacer la carta con deseos, jugar y degustar gastronomía navideña.

El hack para no recibir carbón

Una duda que todos hemos tenido es cómo le hacemos para que Santa Claus no nos saque de la lista de los niños buenos. Y si ya pensaste en dejar taquitos en vez de galletas este año para quedar bien, de una vez te decimos que la cosa es más fácil de lo que parece.

“No es tan difícil, no les estoy pidiendo grandes cosas, simplemente son detalles que pueden tener durante todo el año como ayudar en su casa, levantar su plato para poder lavarlo, hacer su cama, tener buenas calificaciones, portarse bien con la demás gente, tener detalles con un niño que no se encuentre en las mismas condiciones que ustedes… Este tipo de detalles de amor y de alegría son los más importantes”, precisa.

Afortunadamente, señala, la gran mayoría de las niñas y niños se encuentra en la lista de los niños bien portados. “Y eso es lo que espero y lo que deseo para todo el mundo, que esos niños a la hora de convertirse en adultos logren traspasar esta magia a todas esas generaciones”, añade.

El detrás de La Villa de Santa Claus

En realidad, no es la primera vez que este show se presenta. Creado hace 16 años por Xavier López Miranda, Marcial Alejandro (†) y Magalli Urquieta, su última temporada había ocurrido en 2019.

“Hay muchos espectáculos para la época navideña, pero este proyecto tiene como diferenciador que no es solamente un musical de calidad internacional, sino que por el mismo boleto tienes la experiencia de visitar la villa, convirtiéndose en una visita de tres o cuatro horas de entretenimiento para toda la familia”, asegura el director Xavier López Miranda.

Él también considera que el corazón de La Villa de Santa Claus está en representar “la esencia de la Navidad”, por lo que independientemente del contexto religioso, su propósito está en “resaltar los valores importantes de esta época, que tienen que ver de alguna manera con cómo detener un poquito la locura de la vida cotidiana”, afirma.

(actrices y actores) son parte de esta gran producción en la que participan duendes, la Sra. Claus, aldeanos y hasta un clásico villano 90 minutos dura la obra de teatro. La experiencia se complementa con una villa navideña interactiva (se manejan algunos costos extra)