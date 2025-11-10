Un festival con tren, luces y espectáculos

Brilla Fest 2025 llega con miles de luces, figuras iluminadas y espíritu navideño para disfrutar en familia

Por Andrea Hernández*

La Navidad es una de las temporadas más esperadas para miles de personas y el Brilla Fest se ha convertido en uno de los mejores planes para ir en familia, con amigos y con la persona que te gusta.

Si aún no has ido o quieres repetir la experiencia, te decimos todo lo que debes saber sobre la nueva edición de este festival de luces navideño para que vayas a tomarte fotos instagrameables.

¿Qué es Brilla Fest?

Desde 2020, Brilla Fest se ha convertido en una actividad para calentar los motores navideños con un parque temático lleno de luces y la magia de la época. El festival navideño llega cada año con miles de luces que iluminan túneles, árboles y figuras monumentales inspiradas en la Navidad.

Su desfile de carros alegóricos, bailarines, actos circenses y música en vivo crean una experiencia inmersiva que encanta tanto a niñas y niños como a los adultos que todavía creen en la magia decembrina.

Además, en el recorrido puedes visitar el mercado navideño donde hay ponche, churros, hamburguesas y más antojitos. También puedes comprar adornos y artículos temáticos para completar la experiencia.

Todo está pensado para que pases varias horas disfrutando, comiendo rico y tomándote fotos entre luces y nieve artificial. Estas son algunas de las actividades que también podrás disfrutar en Brilla Fest:

Desfile Nikolaus

La Casa de las Galletas (set de fotos)

Túnel giratorio

Bosque encantado 3D

Tren

Puente de los enamorados

Como ya es tradición, el Brilla Fest llegará a Atlixco, Puebla, del 14 de noviembre al 3 de enero del próximo año. El lugar exacto es el Xtremo Parque, ubicado a tan sólo dos horas y media de la Ciudad de México, lo que convierte el plan en la escapada perfecta en los días en que baja la temperatura y sólo se antoja un chocolate caliente.

Paquetes para todos los presupuestos

Al ser uno de los parques temáticos más completos para disfrutar de la Navidad, hay cuatro opciones para vivir la experiencia según tus intereses. Te decimos en qué consisten para que los compres en Ticketmaster y para que planees tu visita.

General

Sólo incluye la entrada a Brilla Fest

Costo: $220

Clásico

Entrada

Gradas en desfile Nikolaus

La Casa de las Galletas (set de fotos)

Costo: $495

Especial

Entrada

Gradas en desfile Nikolaus

La Casa de las Galletas (set de fotos)

Túnel giratorio

Bosque encantado 3D

Tren

Costo: $660

VIP

Entrada

Gradas en desfile Nikolaus

La Casa de las Galletas (set de fotos)

Túnel giratorio

Bosque encantado 3D

Tren

Puente de los enamorados

Zona VIP con 1 copa de vino

Costo: $1,100

Así que si ya fuiste en años anteriores, prepárate para redescubrir este festival con escenarios renovados, más iluminación y ese ambiente que anuncia la Navidad.

Descuentos para niños y adultos mayores

No olvides que niños de 0 a 3 años entran gratis siempre y cuando estén acompañados de un adulto; a partir de los 4 años ya pagan boleto. Asimismo, niños o adultos con capacidades diferentes no pagan boleto si presentan en taquilla física su Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. Los adultos mayores también cuentan con 10% de descuento en taquilla física presentando credencial del Inapam. Por otro lado, si planeas llegar en auto, toma en cuenta que el estacionamiento tiene un costo extra ($100 autos y camionetas tipo van; $150, autobuses).

¿Cómo llego? Dónde: Xtremo Parque (Calle 6 Sur 1406, La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla) Cuándo: 14 de noviembre de 2025 a 3 de enero de 2026 Horario: a partir de las 17:30 Costo: $220 a $1,100

*Texto adaptado para Chilango Diario