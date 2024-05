Voto electrónico, el preferido de lxs chilangxs en el extranjero

El IECM informó que 51 mil 805 personas originarias de la CDMX se registraron para votar por internet, desde sus residencias en otros países

Aunque el voto desde el extranjero no es nuevo en México, sí será la primera vez para miles de ciudadanxs mexicanxs ejercer su derecho a participar en las elecciones desde sus países de residencia. Es el caso de Ileana Cruz Loyola, chilanga originaria de la alcaldía Benito Juárez, que desde hace cuatro años reside en la ciudad de Vejle, Dinamarca, y quien pudo emitir su sufragio en la modalidad electrónica, a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (Sivei).

“En mi ignorancia pensé que sólo podíamos votar por Presidente. En mi caso me salió la boleta de senaduría, jefatura del Gobierno capitalino, diputados así como migrante y por último Presidencia”, menciona. La CDMX fue la entidad con el mayor número de votantes registradxs al Sivei, con 51 mil 805 personas, de acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Ileana cuenta que cuando vivía en México siempre estuvo interesada en los temas de política, desde revisar las propuestas de lxs candidatxs y el trabajo que lxs senadorxs y diputadxs realizaron durante su gestión.

“El mes pasado estuve en México y miré uno de los debates chilangos, pero al ver que a mí no me iba a ‘beneficiar’ en ningún aspecto, realmente mi voto fue más por el partido que por el candidato y su plan de trabajo. Asimismo, me informé sobre las propuestas de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno y elegí a uno que en lo particular fue muy claro en sus cinco ejes de acción”.

Antes de elegir la modalidad de su voto, escuchó las experiencias de otrxs mexicanxs que viven en Dinamarca, quienes mencionaron que hubo muchos votos vía postal que no fueron contabilizados en las elecciones anteriores. Eligió la vía electrónica porque “es más directa y segura”. Detalla que cuando el organismo electoral aperturó el registro, no tuvo incidencias.

Después, el 3 de mayo pasado, recibió un correo electrónico con información de acceso y finalmente pudo votar desde el 18 de mayo.

“El Sivei solicitó que completara el proceso de verificación tal y como lo indicaba en el sistema, después crear una contraseña. También recibí información como un paso a paso para hacerlo con cautela y al final venía una simulación de votación. Cuando llegó la fecha, ahora sí había que entrar nuevamente a la Sivei, en el apartado de votación marcar las boletas y confirmar mi voto. Si aún tenías duda, podías cambiar el voto antes de confirmar, de lo contrario, cliquear en el botón “votar”; la página me indicó el estado, la cual decía votado e incluso podía verificar el recibo”.

Desde el exterior

En la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero figuran 151 mil 989 ciudadanxs registrados bajo la modalidad electrónica por Internet. Con corte al 25 de mayo, el INE recibió 58 mil 374 sufragios a través del Sivei, lo cual representa un 38.41 % del total. La ciudadanía chilanga en el extranjero podrá votar en esta modalidad por la Jefatura de Gobierno y la diputación migrante, además de la Presidencia de la República y las cámaras de Diputados y Senadores.