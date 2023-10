Disminuyen feminicidios en CDMX, este es el motivo

Fotografía: cortesía

En la presentación del Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres y Primer Aniversario de la Línea SOS Mujeres *765, el jefe de Gobierno, Martí Batres dijo se preparó una fuerte campaña contra la violación, “en la que decimos las mujeres son amigas, compañeras, esposas, hermanas, hijas, no son tuyas, no son de tu propiedad, las mujeres no se agreden, se cuidan, y también diremos sólo si es sí, sólo cuando se dice sí, es que sí, paremos la violencia y contribuyamos la igualdad”.

Acotó que “nuestro gobierno ha enfatizado la necesaria formación de la mujeres de la ciudad para el conocimiento y ejercicio y reclamo de sus derechos pero también es necesario lograr educar a los hombres para que sean hombres y no machos. Es nuestro deber educar a las nuevas y viejas generaciones, en una idea sencilla pero profunda: Las mujeres no son propiedad de los hombres, no son propiedad de nadie, no son objetos, son libres y tienen derecho a vestir como quieran, a pasear a la hora que quieran, a platicar y reunirse con quien quieran y a crear la vida como quieran”.

En tanto, la Fiscal General de la capital, Ernestina Godoy, aseguró que los feminicidios disminuyeron 26% entre 2020 y 2023, pasaron de 43 a 32, con 29 detenidos y judicializados, además, hay un aumento del 113% en agresores ante los jueces.

“Es preciso recordar que antes de 2018 se estableció como una política institucional ocultar los feminicidios reclasificarlos o culpar a las mujeres de su propia muerte, hoy con toda transparencia toda muerte violenta de alguna mujer se investiga bajo el protocolo de feminicidio lo que nos ha permitido disminuir la impunidad y la reducción de este atroz delito, porque cuando la autoridad se preocupa más por la estadística que por las víctimas se corrompe la justicia, se invita a la repetición y se otorga carta de impunidad a los criminales. Reconocer el delito, investigarlo adecuadamente, recabar pruebas científicas, detener a los responsables, y sustentar la acusación ante los jueces, ese es el modelo que hemos implementado en la Fiscalía, por lo que el mensaje que queremos transmitir con ello es muy claro: ninguna, ninguna muerte violenta de una mujer quedará sin castigo, no habrá lugar en el mundo para que se esconda quien le quite la vida a una mujer”.

En su oportunidad, la titular de las Mujeres, Ingrid Gómez, apuntó que del 25 de julio de 2022 que se lanzó la línea *765 se han atendido 89 mil 389 llamadas de las cuales 76 mil 257 constituyen emergencia porque implicaron el despacho de una unidad de policía o de una unidad médica con paramédicos; 13 mil 132 llamadas fueron de orientación y se atienden y seccionan a los servicios o programas del Gobierno de la ciudad a través del sistema LOCATEL.

“En promedio, recibimos al mes 8 mil 017 llamadas. En ese año se han generado 55 mil 703 acciones subsecuentes, es decir, canalizaciones a las LUNAS, a los Centros de Justicia para Mujeres o al Consejo Ciudadano. Se han abierto 3 mil 285 carpetas de investigación y se han hecho 3 mil 592 detenciones de los cuales en 119 casos las personas agresoras tenían un arma, lo cual ha resultado en una disminución del riesgo para las víctimas porque se neutralizaron potenciales agresiones armadas. Adicionalmente, a través del sistema LOCATEL, llevamos a cabo llamadas de seguimiento sobre todo para conocer si no hay nuevos hechos o la violencia escaló y si la atención que se brindó fue la que las mujeres esperaban, se han llevado a cabo 37 mil llamadas de este tipo”, acotó.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.