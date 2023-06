El impacto del programa de Monitoreo de la Biodiversidad en la capital mexicana

Fotografía cortesía

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México lleva a cabo un importante trabajo de monitoreo de la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) desde el año 2021. Ahora, las brigadas del programa Empleos Verdes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (StyFE) de la capital se suman a esta labor.

Dentro del programa Empleos Verdes, jóvenes y adultos mayores visitan las ANPs La Loma, Desierto de los Leones, Cerro de la Estrella, Bosque de Tlalpan y Parque Ecológico de la Ciudad de México para llevar a cabo el monitoreo de especies de flora y fauna. Esto refuerza las acciones de conservación realizadas por la Sedema.

Adriana Mora Carrillo, técnico operativo del Parque Ecológico de la Ciudad de México, explica que el programa Empleos Verdes desempeña un papel fundamental al permitir que grupos de ciudadanos apoyen en los monitoreos en campo. Cada beneficiario de Empleos Verdes recibe capacitación por parte de la Sedema para llevar a cabo estas tareas. Posteriormente, son acompañados por personal de la Secretaría del Medio Ambiente durante sus visitas a las áreas naturales.

Gracias a la implementación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de la Ciudad de México, se han podido detectar especies que antes eran difíciles de avistar, lo cual es un indicador de ecosistemas saludables. Entre las especies que ahora se observan con más frecuencia se encuentran el lince americano, zorra gris, coyote, venado cola blanca, así como diversas aves como el gavilán de Cooper y águilas.

En el Parque Ecológico de la Ciudad de México, con la ayuda del programa Empleos Verdes, se han identificado más de 120 especies de aves, más de 150 especies de plantas, siete especies de reptiles, un grupo de anfibios y más de 10 especies de mamíferos en sus 727 hectáreas. Esto permite actualizar los listados existentes en los programas de manejo y literatura, además de dar a conocer la presencia de nuevas especies.

Uno de los beneficios del programa de Monitoreo de la Biodiversidad es que proporciona datos actualizados para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de conservación en las Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, se promueve la conciencia ambiental entre los beneficiarios, enfatizando la importancia de no arrojar basura, no hacer fogatas, no extraer flora ni fauna de su hábitat y no introducir especies no autóctonas en estas áreas. El objetivo es mantener ecosistemas saludables y preservar espacios con alto valor biológico y ecológico.

