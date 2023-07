“En su momento presentaré plan de seguridad”: Sheinbaum

Fotografía cortesía Redacción por: Jorge Almazán









Desde Tamulté de las Sabanas, Tabasco, Claudia Sheinbaum aseguró que si bien es cierto que se requiere de tecnología para combatir a la inseguridad, eso no lo es todo. Y cuando llegue el momento de las propuestas, dijo, presentará su plan.

“No quiero entrar en debate con los compañeros, cada quien tiene su manera de plantear. Todavía no son tiempos de propuestas, pero sí podemos decir que en mi experiencia, con lo que hicimos en la Ciudad (de México), no todo es tecnología.

Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia de investigación. La tecnología es un instrumento, pero no lo es todo. Lo que sí vamos a explicar en este proceso es lo que hemos hecho en la ciudad”, aseguró tras su primera asamblea informativa en la entidad.

Al referir sentirse muy bien por estar en la comunidad donde el actual presidente inició su camino, pues “Andrés Manuel López Obrador es un símbolo, es el dirigente de nuestro movimiento”, expuso:

“No me gustan las vallas, me gusta saludar a la gente. Dicen que no nos quieren, pues nada más hay que mandarles las imágenes”, al tiempo de referir que el productor Epigmenio Ibarra no es parte de su equipo y no recibe ningún tipo de ayuda de su parte.

“Lo que se dice es falso. Epigmenio es un gran amigo, es, por supuesto, parte del movimiento de transformación, pero no, no es parte del equipo y es muy ofensivo como lo quieren presentar”.

Antes, durante su asamblea informativa con pueblos originarios del estado de Tabasco, Sheinbaum destacó que el México de castas se acabó y resaltó la necesidad de dar continuidad a la Cuarta Transformación para seguir con la construcción de justicia para las comunidades indígenas que históricamente fueron olvidadas.

“Aquí hubo una revolución, pero además en 2018 triunfó la revolución de las conciencias, que como bien dicen nuestros compañeros, fue lucha por la honestidad, la igualdad, la justicia y la democracia y sobre todo la justicia a quien históricamente no la ha tenido, por eso vamos a seguir construyendo justicia en nuestro país y particularmente justicia para los pueblos indígenas”, comentó luego de recibir el Bastón de Mando por parte de las comunidades indígenas de Tamulté de las Sabanas donde su representante, Ernesto de la Cruz, destacó la importancia de este símbolo,

Y acompañada por José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente de la República, asumió la responsabilidad de no traicionar al pueblo de México ni a los pueblos originarios.

Más tarde, realizó su segunda asamblea informativa en la entidad, esta vez en Macuspana, donde nació el Jefe del Ejecutivo y en donde manifestó sentirse muy conmovida por el recibimiento

