Entregan restauración del Santuario de la Asunción de María en Milpa Alta

Martí Batres destacó que este templo forma parte de los más de 3 mil restaurados en la capital tras los daños del sismo de septiembre de 2017

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, entregaron las obras de restauración del Santuario de la Asunción de María, ubicado en la alcaldía Milpa Alta, que se llevaron a cabo a través de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en beneficio de 152 mil 685 habitantes, como parte de la rehabilitación de templos dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos originarios.

En el inmueble de 416 años de antigüedad, fueron intervenidos 150 metros cúbicos, con una inversión total de 12 millones 700 mil pesos, para recuperar la policromía y la estructura original del siglo XVII, la reparación de los daños en las cubiertas del templo; la reconstrucción de la torre del campanario, la fachada y las escaleras; la recuperación de cuatro cúpulas, la linternilla y dos espadañas afectadas; además de la impermeabilización del edificio.

“La parroquia es muy importante para el pueblo, es un punto de referencia de identidad, es un punto de referencia cultural, pero es la identidad del pueblo también”, expresó el mandatario.

Asimismo destacó que el gobierno de México instruyó que se restauraran más de tres mil templos, a través de la Secretaría de Cultura Federal, y reiteró que el gobierno capitalino contribuye a la recuperación de estos espacios donde las comunidades ejercen su derecho a la religiosidad.

“Respetamos las creencias religiosas y no solo eso, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo empezó, siendo ella Jefa de Gobierno, el apoyo para restaurar templos aquí en la ciudad, están en proceso de restauración o ya fueron totalmente restaurados 158 este año. Yo quiero decir aquí, no solo no dañamos los templos, reconstruimos los templos porque sabemos lo importantes que son para el pueblo de México, para su religiosidad y para la cultura del pueblo mexicano”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, señaló que en la Ciudad de México, la administración federal ha invertido 555 millones de pesos para la reconstrucción de templos, así como 10 mil 200 millones de pesos en todo el país, con el fin de que las comunidades regresen a estos lugares de reunión donde se construye tejido social.

“Una edificación como esta no es solo una edificación, es un corazón que reúne, en donde ustedes reciben a las personas que acaban de nacer, en donde se unieron, en donde despiden a alguien que se va antes que nosotros, es un centro de reunión y por eso es tan importante que vuelva a abrir sus puertas. (…) En este último año nos hemos dedicado a reconstruir 974 obras en ocho estados del país, de las cuales 158 son aquí en la Ciudad de México y de las cuales 16 son en Milpa Alta. Entonces, estamos llegando, vamos a un 97 por ciento de avance, vamos a concluir hasta el último de los templos. (…) Aquí en Milpa Alta, con estas 16 obras tenemos un monto cercano a los 90 millones de pesos”, precisó.

Finalmente, la comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Jabnely Maldonado Meza, informó que con la entrega de este Santuario, concluye la rehabilitación de los 21 templos dañados que fueron asignados al Gobierno capitalino para su atención tras el sismo de 2017, para los que se destinó una inversión total de 133 millones 90 mil 789 pesos.