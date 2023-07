Extinguen concesiones de microbús en CDMX

Fotografía: cortesía

Como parte de las acciones para brindar un servicio seguro y de alta calidad, la Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los avisos por los que se establecen las vialidades en las cuales se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado en la modalidad de Servicio Zonal “Azcapotzalco” y “Tlalpan Centro”, con lo cual se dará paso a la extinción de las concesiones individuales de las rutas 2 (Ramal Pino-San Cosme), 17 y 23, y 73, respectivamente.

De acuerdo con la dependencia, el primero tendrá una extensión de recorrido aproximado de 149.08 kilómetros, considerando ambos sentidos de circulación, a fin de conectar 154 calles. En tanto, el segundo contará con 20.67 kilómetros, igualmente considerando ambos sentidos de circulación, y conectará con 29 calles, además de beneficiar a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Adicionalmente, con la finalidad de obtener los mayores beneficios a favor de las personas usuarias se establecieron las siguientes medidas para mejorar la operación de este corredor:

a) La prohibición de sitios, bases, lanzaderas y paradas para el ascenso y descenso de vehículos de transporte público ajenos al corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, mismos que deberán armonizar su operación.

b) La restricción de la circulación de otro transporte público colectivo en las vialidades en que opera el servicio zonal de transporte, con excepción de los ya existentes, siempre y cuando no tengan el mismo origen-destino.

c) La restricción de la circulación de los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos descritos y que no acrediten la titularidad de su concesión o decidan no integrarse a los Servicios Zonales “Azcapotzalco” y “Tlalpan Centro”.

d) El retiro de equipamiento auxiliar, servicios y elementos incorporados a la vialidad, no necesarios para la operación de los nuevos servicios de transporte.

La lista completa de las vialidades se encuentra disponible en el enlace.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.