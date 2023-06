Fiscalía de Justicia informa avances cruciales a medios de comunicación

Fotografía cortesía



Agradezco su atención a este mensaje de alta relevancia de la Fiscalía General de Justicia. En su compromiso por buscar la verdad, la Fiscalía solicitó al juez de control el cierre completo del caso contra un hombre que fue arrestado por falsas acusaciones de homicidio y tentativa de homicidio, ambos delitos graves. Los hechos ocurrieron el 2 de mayo en el Panteón San Isidro, en la alcaldía Azcapotzalco.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio demostraron la inocencia del acusado, lo cual condujo a la solicitud de sobreseimiento y a la inmediata liberación del procesado por parte del juez de control. Además, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto formuló cargos por ejercicio abusivo de funciones contra cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana responsables de la detención indebida del individuo previamente liberado. Estos servidores públicos se encuentran en prisión preventiva justificada mientras se determina su situación legal.

Según la imputación presentada por la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, los agentes policiales posiblemente incurrieron en irregularidades al detener al hombre en las calles de Azcapotzalco, después de que se reportara un tiroteo en el Panteón San Isidro. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que los hechos no correspondían con la detención realizada. Grabaciones de cámaras de videovigilancia confirmaron que los agresores huyeron en motocicletas hacia un municipio del Estado de México, mientras que la persona detenida se encontraba en otro lugar de Azcapotzalco en el momento del crimen. Además, las características físicas del acusado no coincidían con las de los agresores, y no se encontró ningún arma de fuego en su posesión.

La Fiscalía, comprometida con la verdad y la justicia, solicitó el cierre total del caso al presentar pruebas concluyentes de la no participación del acusado en el homicidio. El juez de control analizó las pruebas presentadas y ordenó la liberación inmediata. Por otro lado, la Policía de Investigación continúa buscando a los verdaderos responsables del homicidio para evitar la impunidad.

La Fiscalía reafirma su compromiso de no tolerar conductas ilícitas por parte de servidores públicos y asegura que investigará y sancionará estos casos para evitar la impunidad. En concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas mencionadas en este mensaje serán tratadas como inocentes durante todo el proceso, hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia judicial.

La misión de la Fiscalía es combatir la impunidad a través de investigaciones profesionales, objetivas y científicas, cumpliendo con rigurosos protocolos periciales y una sólida integración de las carpetas de investigación. Nada está por encima de la ley y la Fiscalía está comprometida con hacer valer la justicia y el Estado de derecho.

