HÉROES: la película mexicana que deleitará a la Comic-Con de San Diego 2023

El esperado filme mexicano “HÉROES” se prepara para hacer su gran aparición en la Comic-Con de San Diego 2023, que se celebrará del 20 al 23 de julio en el Centro de Convenciones de la ciudad. El director y escritor de la película, Ricardo Arnaiz, estará presente en el evento para mostrar la importancia de los personajes históricos y legendarios que defendieron el Castillo de Chapultepec con valentía ante las fuerzas invasoras y superiores de los Estados Unidos, en su misión por tomar la capital mexicana.

Con el nombre de “Heroes: Going to Hollywood and Beyond” (“Héroes, Hacia Hollywood y Más Allá”), la sesión será liderada por Ricardo Arnaiz junto con los actores Nicolás Haza y Roy Verdiguel. Durante la ponencia, discutirán las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos desde México con el potencial de alcanzar el éxito en Hollywood.

“HÉROES”, que inició su rodaje en diciembre del año pasado, cuenta con un destacado elenco de primeros actores, como Mario Iván Martínez, Plutarco Haza, Silverio Palacios, Dagoberto Gama, Gerardo Taracena y Ariel López Padilla. Además, se enriquece con una generación de nuevos talentos, entre ellos Matías Gruener, Nicolás Haza, Natalia Coronado, Paola Ramones, Melissa Ortega y Patricio Zamora.

La película narra la historia íntima de los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar que lucharon en la épica Batalla de Chapultepec, presentando una producción sin precedentes. Para Ricardo Arnaiz, esta es su ópera prima, y busca crear un sentimiento de identidad y pertenencia en el público, especialmente en la generación centennial, mientras los invita a reflexionar sobre sus propias decisiones en la vida, a través de un lenguaje cinematográfico innovador y cautivador.

“HÉROES” no solo se centra en la narrativa de los seis Niños Héroes que perdieron la vida en el histórico suceso, sino que también da visibilidad a los otros cadetes que participaron y sobrevivieron, cuya contribución ha sido poco difundida a lo largo de las generaciones.

La película tiene previsto su estreno en las salas de México en septiembre próximo, pero antes de ello, tendrá un destacado lugar en la Comic-Con el 23 de julio a las 11:00 horas, en la Sala H del Centro de Convenciones de San Diego. Este evento épico reúne la magia del cine y la pasión por los HÉROES. La Sala H es conocida por albergar los grandes eventos de las más importantes compañías de cine de Hollywood.

La Comic-Con de San Diego es el evento de cultura pop más relevante del mundo del cine, la televisión y los cómics, donde diversas series, películas y videojuegos importantes se presentan. Con 53 años de historia, la convención ha sido siempre un imán para realizadores y actores famosos de obras de ficción, y en esta edición, también incluirá desarrolladores de videojuegos de franquicias reconocidas como Mortal Kombat, Star Wars y Spider-Man.

El evento se llevará a cabo durante cinco días, desde el miércoles 19 de julio con un día de vista previa, hasta el domingo 23 del mismo mes. Las conferencias y paneles oficiales iniciarán el jueves 20 de julio. No se realizarán transmisiones en línea, por lo que la única forma de disfrutar de estas presentaciones será asistir personalmente a la Comic-Con.

