Hoy anuncian el nuevo cierre del L1

La medida es parte de las labores de modernización del tramo que va de Balderas a Observatorio

El mandatario local, Martí Batres, afirmó que este miércoles se revelará la fecha de cierre del tramo dos de la Línea 1 de Metro Balderas-Observatorio para los trabajos de modernización, la cual esperan concluir antes de finalizar el sexenio.

“Se están preparando las cosas con ciertos confinamientos en algunos lugares para que entre la maquinaria y empiece la obra, pero mañana decimos cuando cierra”, dijo.

Expuso que es muy importante que los usuarios del Metro “que deben recordar que va a cerrarse el otro tramo, y hay quien nos ha preguntado por qué no se va directo de Pantitlán hasta Observatorio, y la razón es porque el otro tramos ya no va a funcionar en unos días, por lo que no podemos meter un servicio general conectado cuando en realidad vamos a tener el servicio en los próximos meses de Pantitlán a Isabel La Católica… cuando el otro tramo esté ya terminado, se conectará toda la línea, pero habrá un servicio alternativo con transbordos gratuitos para apoyar a las personas”.

En tanto, el director general del Metro, Guillermo Calderón, señaló que el tramo de Pantitlán e Isabel La Católica el lunes y martes inició operaciones en el horario regular a las 05:00, se opera en modo automático, el control del CBTC está funcionando adecuadamente; los trayectos se han reducido, el tiempo de espera es de 4.5 minutos; la duración entre Pantitlán-Pino Suárez es de 25 minutos; las afluencias es de 114 mil 896 pasajeros en este nuevo tramo, el incremento del lunes 23 de octubre al lunes 30 fue de más del 59% de afluencia, pasando de 201 mil pasajeros 319 mil 782.

“En cuanto a la aceptación de la Tarjeta de Movilidad Integrada hubo una compra adicional, sobre todo de los usuarios de la parte occidental, en la Línea 1 venía en un promedio de alrededor de mil tarjetas todos los días, subió el domingo a una venta de 8 mil 500 y el lunes se vendieron 13 mil 300”, dijo.

Finalmente, el titular de Movilidad, Andrés Lajous, indicó que “tenemos dos servicios operando de RTP: el servicio Pantitlán-Observatorio y Observatorio-Pantitlán. Seguimos con el de la antigua Línea 1 del Metro, de Observatorio a Balderas donde las personas se pueden subir en Balderas a un autobús que los lleva hasta Pino Suárez; y en sentido contrario, de Pantitlán, bajarse en Isabel La Católica, es una salida muy ordenada”.