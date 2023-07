INAI advierte sobre Carding: cómo proteger tus datos financieros del robo cibernético

Fotografía pixabay







El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha emitido una advertencia sobre el aumento de una peligrosa estrategia utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial y llevar a cabo robos y fraudes: el Carding. Esta técnica busca obtener los datos numéricos de tarjetas de crédito o débito, incluido el código de verificación, permitiendo a los delincuentes realizar transacciones no autorizadas.

El Carding utiliza diversas tácticas para capturar los datos, como el engaño mediante llamadas telefónicas, donde los estafadores convencen a las personas para que proporcionen sus números de tarjeta. Otra táctica común es el “Shoulder surfing” o mirar disimuladamente el número de la tarjeta cuando se realiza un pago en persona.

El riesgo aumenta con las compras en línea, donde se utilizan tiendas falsas con ofertas atractivas que no existen. Al ingresar los datos de la tarjeta en estos sitios fraudulentos, los ciberdelincuentes obtienen la información y el producto nunca se entrega.

Los estafadores optan por realizar cargos recurrentes de pequeñas cantidades en servicios como Spotify, Netflix, YouTube, Uber o suscripciones a videojuegos, evitando levantar sospechas. Así, los afectados pueden tardar en notar la estafa.

Para prevenir el Carding, el INAI sugiere seguir algunas medidas clave:

No perder de vista la tarjeta al hacer pagos en persona.

Evitar que terceros ingresen el Código de Verificación (CVV).

Verificar la seguridad de las páginas web de compras, buscando el protocolo “https” y un candado cerrado en la barra de dirección.

No usar redes públicas o computadoras al realizar compras en línea.

Activar alertas de movimientos con tarjetas y monitorear regularmente los estados de cuenta.

Destruir completamente las tarjetas expiradas.

Desactivar la opción de Near Field Communication (NFC) en dispositivos móviles cuando no se use.

Utilizar tarjetas virtuales ofrecidas por bancos para pagos en línea.

Revisar cuidadosamente los sobres de tarjetas entregadas en el domicilio para detectar cualquier manipulación.

Contar con un porta-tarjetas antirrobo para proteger físicamente las tarjetas.

Si se detecta algún uso indebido de datos personales, el INAI invita a reportarlo a través de su sitio web o vía correo electrónico.

La prevención y la conciencia son fundamentales para proteger nuestros datos financieros y evitar ser víctimas de ciberdelincuentes. Adoptar estas precauciones nos ayuda a mantenernos seguros en el entorno digital actual.

