Jóvenes tiene una gran responsabilidad con su país

Desde Cuernavaca, y cobijada por federaciones de estudiantes universitarios de instituciones públicas de Querétaro, Guadalajara, Sonora y Morelos, Claudia Sheinbaum aseguró que los jóvenes tienen una gran responsabilidad con su país y los invitó a ser parte del proceso de transformación que ya está en marcha.

“No puede pasar que los jóvenes dejen de participar. Los jóvenes tienen una responsabilidad muy grande con México, con su patria, con su país”, mencionó.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la exmandataria capitalina subrayó la necesidad de que este sector luche por jugar un papel clave en la consolidación de la transformación, pues sólo de esta manera se pueden construir naciones con igualdad de oportunidades para todos y para todas, con la meta de dar pasos firmes hacia un mejor futuro.

“Sean parte del proceso de transformación, sean parte de una juventud activa de estudiantes que se movilizan y que transforman a nuestra patrias”, añadió.

Asimismo, hizo un resumen de los grandes movimientos estudiantiles como lo fue el de 1968 o en el que ella misma participó cuando fue parte del Consejo Estudiantil Universitario.

Destacó que la universidad pública es el derecho fundamental para los jóvenes de México, pues sólo de esta manera es posible abrir nuevos espacios. Por décadas las instituciones educativas fueron parte del privilegio de unos cuantos, por lo que insistió en que aún hay mucho camino por recorrer.

“Aunque las universidades son de masas, hay muchos jóvenes que no pueden entrar y no es porque no pasen el examen de admisión, fueron demasiadas décadas de cerrar espacios. En el Valle de México no debería de haber examen del COMIPEMS; si terminaste la educación media superior, tienes derecho a entrar al siguiente nivel”.

Pidió a los jóvenes a seguir fortaleciendo el derecho a la educación pública, pues al ser reconocido en la Constitución, debería ser parte de la vida de todos y todas quienes tengan el deseo de prepararse profesionalmente, pues solo de esta manera se transforma la vida de las personas y de las naciones, “si no hay derecho a la educación se cierran los grandes derechos del pueblo de México”.

En el acto, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, César Alejandro González Mejía, destacó la importancia de colocar en el centro de la agenda a la educación superior, como lo ha hecho Sheinbaum desde su juventud:

“Usted conoce la vida universitaria, me identifico con usted por el espíritu de lucha estudiantil. Este es un momento histórico, los universitarios, los nietos del 68, los hermanos de Ayotzinapa, acá estamos para darle un mensaje muy importante al país: La comunidad universitaria es una familia y usted es una académica, una investigadora y una líder estudiantil y, por lo tanto, es parte de nuestra familia estudiantil”.

Asimismo, Rodrigo Heredia, presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica, puntualizó que Sheinbaum es una de las personas más preparadas para defender el derecho de las juventudes en la universidad pública, por lo que celebró que ella es la mejor para continuar con la transformación.

También participaron Zoé García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara; el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, Andrés Reséndiz, y la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Sonora, Melissa Samaniego, quienes en sus participaciones sostuvieron que llegó el momento de que una mujer dedicada a la defensa de todas y todos llegue a encabezar las grandes decisiones de la nación.

Para concluir su recorrido por la entidad, la aspirante a ser la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030 realizó un asamblea informativa en la Plaza del Tren Escénico, en Cuautla, Morelos, en donde dijo que hoy se vive en México la Cuarta Transformación gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El pueblo dijo en 2018 ¡basta! Y, desde ese entonces, han habido muchos cambios como la pensión para adultos mayores, apoyos a jóvenes, campesinos… Así que no permitamos regresiones. Hoy se está separando el poder político del poder económico”.

Finalmente recordó que el 6 de septiembre habrá un resultado de la encuesta de la alianza Morena, Verde y PT, “donde habrá Coordinadora Nacional”.

