La Diaria: 4 noticias que debes saber de la CDMX

Fotografía: Cortesía

FESTIVAL PARA NIÑAS Y NIÑOS EN EL ZÓCALO

Con juegos tradicionales, deporte, literatura y música en la explanada del Zócalo, el Gobierno capitalino celebrará este 30 de abril a las niñas y niños en su día.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dijo que las actividades gratuitas serán de 10:00 a 19:00 horas, y se espera recibir a 80 mil menores.

Mencionó que esto servirá para salir del mundo digital o ver televisión y unir a la familia.

Así, en el “Gran festival de niñas y niños”, habrá serpientes y escaleras, avioncito, resorte, lotería, balero, yoyo, canicas, matatena y otros juegos de mesa. Asimismo, fútbol, rappel, tochito, básquetbol, box, pista de bicicletas y patines.

Además, una Feria del Libro donde se regalarán 30 mil ejemplares, presentación de textos, planetario móvil, artes escénicas, conciertos con Patita de Perro, Triciclo Circus Band, Yucatán a Go-Go, y un espacio para teatro y karaoke con Susanahoria, Tránsito Cinco Circo, Circo y Marionetas de la esquina.

En compañía del secretario de Gobierno, Martí Batres, Curiel de Icaza, manifestó que la instrucción de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue que tras el éxito del festival “Verano divertido”, realizado el año pasado en el Monumento a la Revolución, se retomará ese concepto para este Día de la Niña y el Niño, por lo que la dependencia que esta a su cargo, así como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto del Deporte y el Fondo de Cultura Económico, trabajan en conjunto para hacer de ese día algo inolvidable para las pequeñas y los pequeños.

SHEINBAUM, VIRTUD ES SERVIR AL PUEBLO

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la virtud de una persona está en dedicarle su vida a su familia, al bienestar del otro, y eso debe ser como gobernante.

“Ese poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás, es el principio más importante del gobernante, somos servidores públicos porque servimos al pueblo y eso es la cuarta transformación de la vida pública”, dijo.

En Conferencia Magistral “Políticas de Gobierno en Beneficio de la Ciudadanía”, en Tepic, Nayarit, el domingo, apuntó que muchos años se vio a la Ciudad de México como el centro del país, donde había inversiones.

“Yo la veo como un pedacito de todos los estados de la República, como la capital de todas y de todos los mexicanos, es un espacio donde está representadas todas las culturas, donde están representados todos los estados, y lo que hacemos ahí, tiene implicaciones hacia afuera, pero también todo lo que ocurre, afuera tiene implicaciones en la Ciudad de México”, advirtió.

En tanto, el sábado, durante la Conferencia Magistrales “Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía”, en Reynosa, Tamaulipas, resaltó la importancia de mantener firmes los principios que rigen a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Ese Humanismo Mexicano tiene principios, tiene causas que nunca se nos deben olvidar, porque no se trata de llegar al poder por llegar al poder, ni que el fin justifique los medios, no. Nosotros luchamos siempre por un México con justicia, por un México democrático”, señaló.

Cabe destacar que antes de cada ponencia, la mandataria de la capital se reunió en privado con Américo Villareal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, así como con Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit.

REALIZAN MEJORAS EN LOS CENTRAM

El Gobierno capitalino realizó diversas acciones para garantizar la movilidad y seguridad de usuarios, con espacios iluminados y videovigilados, en los Cetram. Una de ellas fue colocar 460 luminarias en total en Politécnico, Potrero, La Raza, Pantitlán, Universidad y Central de Abasto, por parte del Organismo Regulador de Transporte.

Adicionalmente, y como parte del programa de “Mantenimiento, conservación, operación y supervisión de los Centros de Transferencia Modal”, se instalaron 250 cámaras más en 23 Cetram, y le dieron mantenimiento a otras 140.

Además, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, se dio mantenimiento a 150 luminarias y 6 superpostes de luz en 12 Cetram, además se colocó iluminación en las cubiertas de los andenes.

A la vez, se intervinieron 13 mil 670 metros cuadrados con labores de balizamiento, cruces peatonales, reductores de velocidad, guarniciones, carriles, señalamientos de límites de velocidad y puntos de reunión en 16 Cetram.

También se colocaron 700 metros cuadrados de techumbres en los Cetram Deportivo Xochimilco, Central de Abasto, Universidad y Chapultepec en las zonas de ascensos de las personas usuarias.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, personal encargado de la operación, supervisión y vigilancia en los Cetram recibe capacitación en materia de protección civil, para mejorar la respuesta ante cualquier eventualidad.

Para reforzar la seguridad de las personas usuarias, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha mantenido el operativo permanente Pasajero Seguro, con el objetivo de inhibir los delitos tanto en unidades de transporte público, como en los Centros de Transferencia Modal.

Para proporcionar información clara dentro de los Cetram, se instalaron 19 tótems informativos, distribuidos en Pantitlán, Potrero, Huipulco y La Raza, en tanto que el próximo mes los Cetram Tacubaya y Puerto Aéreo sumarán dos nuevos módulos sanitarios renovados, con un validador que permite el cobro mediante Tarjeta de Movilidad Integrada, los cuales se suman a los dos existentes en Zapata y Buenavista.

AMLO POSITIVO COVID POR TERCERA OCASIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es positivo a Covid-19. En sus redes sociales hizo el anuncio y dijo que se encuentra estable y que se mantendrá en reposo algunos días, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo suplirá en las conferencias de prensa matutinas.

“Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto”, escribió, al hacer referencia del cumpleaños de su hijo más pequeño.

Esta es la tercera ocasión que el mandatario contra el virus SAR-COV-2. La primera fue el 24 de enero de 2021, tras una gira por Nuevo León en la que inauguró un cuartel de la Guardia Nacional junto al entonces gobernador Jaime Rodríguez.

La segunda fue el 10 de enero de 2022, luego de amanecer ronco, por lo que se hizo una prueba y dio positivo.

Para esta tercera ocasión, el tabasqueño se encontraba de gira en Yucatán.