Memo Ochoa: 3 récords que tiene con la selección mexicana

Fotografía: cortesía

La trayectoria de Francisco Guillermo Ochoa no tiene discusión, un arquero que para el nivel del fútbol mexicano rompio estereotipos, desafío a la opinión pública y se convirtió gracias a su determinación y esfuerzo en una de las leyendas en activo para el arco tricolor.

No solo son sus grandes atajadas en mundiales, Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos o en cualquier torneo que lo requieran con el TRI, es el liderazgo y la paciencia para esperar su oportunidad y tomarla, no hay que olvidar que el guardameta mexicano fue suplente tanto en Alemania 2006 y en Sudafrica 2010, campeonato que se esperaba fuera el torneo debut del ex americanista.

13 años despues con 5 participaciones en mundiales, ser el segundo arquero en atajar un penal en una Copa del Mundo y un nuevo título ganado con la obtención de la Copa Oro el domingo pasado, es hora de recordar algunos records que tiene el capitán de la selección mexicana.

Más ganador de Copa Oro

#GoldCup ¿Cuántas ganaste, Memo? Guillermo Ochoa, el jugador con más Copa Oro ganadas (5). pic.twitter.com/eZqG1lD5kM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023

Con la victoria frente a Panamá, Ochoa logró su quinta conquista de Copa Oro, el arquero del Salernitana ha ganado todas las copas que ha disputado, con excepción del 2007 dónde México pierde frente a Estados Unidos, pero el arquero titular era Oswaldo Sánchez. Las victorias no han sido sencillas ya que el guardameta ha tenido que ser héroe en tandas de penales, cómo en el lejano 2009 dónde llegó a atajar un tiro a Froylan Ledesma.

Es el portero con más partidos con el TRI

Un Águila Real, símbolo de México 🇲🇽

Guillermo Ochoa el arquero con más juegos con @miseleccionmx@yosoy8a 130 partidos con la selección nacional mexicana#ÁguilaTricolor 🦅 pic.twitter.com/4zl1C7kyFA — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2022

En Septiembre del 2022, se convirtió en el arquero que más partidos ha disputado con el TRI, 148 partidos hasta el día de hoy, el tiempo y su nivel dirán si puede romper el récord de Andrés Guardado con 179 apariciones con la playera Azteca.

Más penales atajados en el TRI

En Copa Confederaciones, Copa del Mundo o eliminatorias mundialiastas el nacido en 1985 ha atajado tres penales para la playera tricolor en su carrera eso sin incluir la tanda de penales en distintas presentaciones frente a Costa Rica por la Copa Oro. Este récord estaba empatado con José de Jesús Corona quiem también tenía el número de 3 penales atajados.

