La diaria: 4 noticias que debes saber de la cdmx

Fotografía: cortesía

“JOVEN DE AMAJAC” ESTARÁ EN REFORMA

Debido a que no hubo respuesta al diálogo por parte del colectivo que colocó la efigie “Libertad” en donde estaba el monumento a Colón, y para evitar enfrentamientos, el Gobierno de la capital y la COMAEP decidieron colocar a la “Joven de Amajac” a un costado de esa glorieta.

“Se dio un acuerdo del COMAEP, instancia que aborda temas de monumentos históricos o del paisaje urbano en la Ciudad de México, para que atravesando el carril central de Reforma, en la parte sur que va hacia el Centro Histórico, esté la “‘Joven de Amajac’”, comentó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Señaló que siempre se ha buscado el diálogo, pero no necesariamente han encontrado respuesta: “No queremos ninguna confrontación, entonces finalmente COMAEP decidió colocarla en ese pedacito de Reforma a partir de la labor de auscultación del suelo por la Secretaría de Obras, de tal manera que se procederá a cumplir con este propósito que hemos tenido desde hace tiempo, porque se trata de un homenaje a la lucha de las comunidades indígenas, un reconocimiento a la fuerza de las mujeres indígenas, y por lo tanto, es muy importante que esté en la zona”.

En tanto, el titular de Obras y Servicios, Jesús Esteva, refirió que la noche del miércoles se iniciaron los trabajos para colocar la reproducción de 4.50 metros de altura de la pieza de arte prehispánico mesoamericano hallada en Veracruz, la cual podría estar lista en cuatro o cinco semanas.

“Trabajamos en el confinamiento que está en Versalles, Avenida Morelos y Reforma. Se va a hacer una reconfiguración de un remanente urbano y una conformación de áreas peatonales, un reordenamiento del alumbrado y también de la vegetación. COMAEP solicitó que se cuiden los criterios de proporcionalidad, de imagen urbana y del entorno. Hoy estamos con obras preliminares e identificando obra inducida, hay que mover algunos cables y también estaremos haciendo un sondeo de mecánica de suelos que nos permitirá confirmar la posición de la cimentación. Estamos calculando entre cuatro y cinco semanas para concluir todos los trabajos”, finalizó.

ERUM, 50 AÑOS SALVANDO VIDAS

En el marco del 50 Aniversario del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), donde se develó una placa alusiva, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció la labor de quienes trabajan salvando vidas.

“Hoy contamos con casi 900 personas en esta institución que merecen un gran aplauso por su entrega, sacrificio y el hecho de que muchas y muchos son voluntarios, y que pasaron por una gran prueba de fuego: la pandemia del Covid-19, donde pusieron la vida de los demás por encima de la propia”, dijo.

Recordó que el ERUM forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y su labor tiene que ver con urgencias médicas con temas de salud prioritarios urgentes, emergentes que pueden ocurrir en cualquier momento, y esto da idea de la integralidad de los conceptos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que se estima que en medio siglo, este heroico cuerpo de salud ha atendido más de 2 millones de emergencias, beneficiando de manera directa a más de un millón de ciudadanos, donde en los últimos 10 años hizo más de un millón 183 mil servicios entre médicos, prehospitalarios, rescates, salvamentos y atención a población vulnerable”.

“Mientras la mayoría de las personas tenían que estar confinadas, ustedes, compañeras y compañeros, salían a diario y exponían su salud y su vida para apoyar a la gente y salvar vidas. Además de servir a la sociedad, ustedes como personal médico de nuestra institución han demostrado un gran espíritu de cuerpo al velar también por la salud de sus compañeras y compañeros policías a quienes les han brindado auxilio y cuidado que en muchas ocasiones ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte”, apuntó.

Especificó que el ERUM se integra con 884 elementos; de estos, 46% son mujeres paramédicas y rescatistas; 49 ambulancias, 60 motoambulancias y cinco unidades especiales de rescate.

Además, se puso en marcha el servicio de motoambulancias, se automatizó el despacho de emergencias desde su base de comunicación en el C5, se realizó la regionalización del territorio de esta ciudad entre el ERUM, el CRUM (de la Secretaría de Salud) y la Cruz Roja Mexicana, entre otras acciones.

CINCO ESTACIONES DE LA L12, EL 9 DE JULIO

El Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, informó que si las pruebas de carga en 6.5 kilómetros del tramo elevado metálico de la L12 del metro, el 9 de julio habría servicio en Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente; será la autoridad del transporte quien lo confirmen.

“Estamos haciendo pruebas para verificar que no haya ningún problema en el recorrido de los trenes y, de acuerdo a todos los trabajos que se han hecho, podemos hacer una proyección de que el 9 de julio podría abrirse el servicio al público, pero eso le corresponderá a las autoridades del metro definirlo”, mencionó.

Refirió que a la fecha se concluyó con la fabricación de 53 mil piezas de acero, equivalentes a 15 mil 744 mil toneladas, lo cual es un avance del 100%; se reforzaron 143 claros y se trabaja simultáneamente en 70 claros más con el apoyo de mil 893 trabajadores, y con ambas labores, la estructura tendrá el doble de resistencia a la original.

En su oportunidad, Bernardo Gómez, miembro del Comité Técnico Asesor, creado especialmente para esta línea del metro, especificó que desde el pasado lunes se han hecho pruebas dinámicas, en medición de vibración y estáticas; de estas últimas, son dos trenes con 3 mil 031 bidones de 52 kilogramos, cada uno representa a mil 500 pasajeros por tren, la cual es su capacidad máxima.

RESPETO A INVESTIDURA PRESIDENCIAL

El jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que para mostrar respeto a la investidura presidencial y al del festejo de los cinco años de la victoria de Morena (al cual ya fue invitado), el próximo 1 de julio en el Zócalo no debería haber porras ni abucheos para Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal.

“Ya tuvimos un primer momento el 1 de julio de 2019 en el Zócalo, en 2020 y 2021 no se pudo hacer por el tema de la pandemia, ahora nuevamente se hará esta celebración de la victoria que es del pueblo de México, una victoria democrática por la transformación del país y es una celebración muy importante, celebramos toda la labor que ha hecho el presidente, todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo por transformar al país”.

Y agregó: “Ya nos invitó el Presidente de la República, sí vamos a asistir, obviamente. Nunca he faltado a una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sea como dirigente político, jefe de Gobierno, líder social, Presidente de la República… En todas las fases de la gran batalla que ha encabezado por transformar este país, ahí he estado. Es un dirigente fuera de serie, es el presidente de México pero también es el líder de la nación y no sólo lo reconocemos como presidente que ha hecho una labor extraordinaria con un conjunto de cambios profundos en México, sino también como un líder de la nación. Invitaremos a todos los ciudadanos que deseen asistir”.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.