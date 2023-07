La Diaria: las noticias que debes saber sobre la CDMX hoy

Fotografía: cortesía

SUSTITUIRÁN SIETE TOMÓGRAFOS

Por la importancia de contar con tecnología de punta en materia de salud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se invertirán, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, 302.3 millones de pesos en la sustitución de tomógrafos, a fin de incrementar el número de estudios que se realizan en siete unidades médicas de la capital. El equipo se compone de siete unidades de 64 cortes que permitirán brindar mejores diagnósticos, a través de la creación de imágenes tridimensionales más detalladas y que estará ubicado en seis hospitales de la Ciudad de México: el Hospital General Dr. Rubén Leñero, Hospital General La Villa, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Enrique Cabrera, Hospital General Ajusco Medio, Hospital General Iztapalapa y Hospital General Tláhuac, y así poder detectar y diagnosticar cáncer, además de que tiene diversas utilidades, como en la neurología y neurocirugía, sumado a su uso para la detección de enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades inflamatorias, lesiones encefálicas, óseas y de órganos internos.

“De enero a junio de 2023, se realizaron casi 6 millones de estudios, de los cuales 17 mil 55 fueron de Tomografía Axial Computarizada; 3 mil 147 ecocardiográficas; 45 mil 772 ultrasonidos; 317 mil 419 radiologías; 5 millones 35 mil 125 estudios de laboratorio clínico, 441 mil 509 estudios de gabinete; así como 12 mil 749 mastografías, entre otros”, subrayó la dependencia.

Cabe mencionar que, en caso de que la población requiera dicha atención, se cuenta con tomógrafos en funcionamiento al interior de diversas unidades hospitalarias, como en el Hospital General Balbuena, Hospital General Cuajimalpa, Hospital General Topilejo, Hospital General Xoco y Hospital Pediátrico Legaria, de manera gratuita y segura.

ATENCIÓN ESPECIAL EN PARRES

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que tras los problemas de inundaciones en Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan a partir del inicio de la temporada de lluvia, se tendrá atención constante de diversas áreas de su administración, que, de hecho varias de ellas ya están en atención desde el fin de semana. En ese sentido, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, detalló que derivado de las lluvias hubo anegaciones y encharcamientos, especialmente en la calle Laureles.

“Desde el primer momento y por instrucciones del Jefe de Gobierno, se instaló un Puesto de Comando Unificado, se organizaron células de trabajo para la intervención, se llevó a cabo un censo de daños y pérdidas, especialmente en 15 viviendas del lugar y, finalmente, se dio atención y se llevaron a cabo acciones para la recuperación del lugar; desazolve del Resumidero; desazolve y limpieza de canales y desfogues; limpieza y desinfección de casas habitación; limpieza de vialidades; retiro de sedimentos; limpieza de sistemas de bombeo; se realizaron, además, 21 viajes de camiones de volteo con sedimento del lugar; y se apoyó con pipas de agua de 10 mil litros.

“Las dependencias participantes en esta acción fueron especialmente SACMEX, con 70 elementos; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con 15 elementos; SOBSE, la Secretaría de Obras y Servicios, con 32; Participación Ciudadana de SIBISO, con 85; SEDESA, con ocho; la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con cuatro; SEDEMA-CORENADR, con 300 elementos; el Cuerpo de Bomberos, con 15; y elementos de Limpia, 26. El total del personal de todas estas dependencias que, además, se encuentra trabajando actualmente en el lugar y vamos a seguir trabajando coordinadamente hasta concluir con las labores de apoyo, son alrededor de 555 personas”, especificó.

Por su parte el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo, señaló que han desarrollado tres conceptos principales para apoyo a los habitantes de Parres: desazolves; la colocación de geocostaleras en los canales que conducen el agua desde la parte alta que está en la zona oriente de las carreteras, la Autopista México-Cuernavaca, la Carretera Federal México-Cuernavaca, es decir, al oriente del pueblo de Parres; y el reforzamiento de gaviones. Es decir, hemos estado trabajando tanto al interior del casco principal, el casco urbano principal de Parres, como en el exterior.

En ese sentido, el titular de Obras y Servicios, Jesús Esteva informó que la Dirección General de Servicios Urbanos han llevado a cabo, en coordinación con Bomberos, con SACMEX, con Protección Civil, con Gobierno el desplazamos de siete vehículos y 60 trabajadores, varias jornadas de trabajo en las que retiramos 73 metros cúbicos de lodos, un poco más de una hectárea de liberación de vialidad, y casi 2 mil metros cuadrados de superficie también de liberación de banquetas.

SIN DISPOSICIÓN PARA EL DIÁLOGO

Luego de colocar la estatua “La Joven de Amajac” en Paseo de la Reforma, el Jefe del Ejecutivo local, Martí Batres, dijo que hubo diálogo con los colectivos que colocaron la figura “Justicia” en el basamento donde estaba la escultura de Cristóbal Colón para que ambas figuras convivieran, pero no hubo disposición.

“Ahí participó Ricardo Ruíz, también la secretaria de Mujeres, Ingrid Gómez, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos; y estos diálogos se estuvieron haciendo hasta principios de este año y nosotros quisimos continuarlos, quisimos continuar estos diálogos y llegar a acuerdos sobre la convivencia de ambas figuras. Nuestro planteamiento fue no quitar a ‘Justicia’, sino que convivieran en el espacio de la ex Glorieta de Colón, pero ya no tuvimos disposición de la otra parte para dialogar. De todas maneras, encontramos un camino para la convivencia, ahora sí que finalmente conviven en lo que históricamente fue la antigua Glorieta a Colón u hoy ex Glorieta de Colón, ahí conviven los dos símbolos. Finalmente hay diversidad en la ciudad y también expresiones”, apuntó Batres Guadarrama.

Manifestó que ahora se tiene que abordar el tema del nombre de la glorieta, “hay quien la llama ‘Glorieta de Amajac’, ‘Glorieta de La Joven de Amajac’, ‘Glorieta de la Resistencia’ o ‘Glorieta Anticolonialista’, vamos a ver, ya tendremos que ver con las instancias correspondientes cuál sería el nombre formal en lo sucesivo”.

OFERTARÁN VACANTES

La Secretaría del Trabajo realizará dos ferias del empleo en las alcaldías Azcapotzalco (25 de julio) y Álvaro Obregón (26), para puestos operativos, profesionistas y personas con discapacidad, así como reclutamiento de guardias de seguridad en Venustiano Carranza (25 de julio), Tláhuac (26 y 27) Cuauhtémoc (27 y 28) y Benito Juárez (31).

Este martes la Feria de Empleo en Azcapotzalco tendrá vacantes en áreas de operación, ayudantes generales, auxiliares de almacén, asesores farmacéuticos, auxiliares en atención a clientes, guardias de seguridad, prensista en rotativa, guillotinistas, auxiliares contables, ejecutivos de ventas PYMES, analista de microbiología, entre otros con rangos salariales entre los 6 mil 500 y los 14 mil pesos mensuales. Esto será de 10:00 a 14:00 horas en Av. Camarones 494, e4sq. Nor5te 87-B, col. El Recreo.

El miércoles se presentará la Feria de Empleo Inclusiva en Álvaro Obregón, dirigida a personas con algún tipo de discapacidad, donde participan las empresas Walmart, Funeza, Grupo Impulsor 77, Telvista y Grupo corporativo TAGEP. Este evento se realizará en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención de la Secretaría de Trabajo en la Alcaldía Álvaro Obregón, ubicado en calle Canario s/n, esq. Calle 10, col. Tolteca.

Respecto de Los reclutamientos para guardias de seguridad la ubicaciones son alcaldía Venustiano Carranza, el 25 de julio en el Módulo de Atención ubicado en Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena. En la alcaldía Tláhuac, el 26 y 27 de julio, en el Centro Social de Barrio Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en calle Nicolás Bravo s/n esquina Cuitláhuac, Barrio La Asunción. El 27 y 28 de julio en la sede de la Secretaría de Trabajo en la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Calzada San Antonio Abad 32, colonia Tránsito; mientras que el 31 de julio, podrán asistir al Módulo de Atención de la Secretaría de Trabajo en la Benito Juárez, ubicado en Prolongación Uxmal s/n, esquina Municipio Libre, Santa Cruz Atoyac, todo de 10:00 a 14:00 horas.

