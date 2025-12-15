Las obras que nos van a mover en 2026

Nuevas ciclovías, rutas de trolebús temáticas, tuneada al Metro y al Tren Ligero son algunos proyectos que transformarán la movilidad chilanga

Por Edgar Segura*

En una primera entrega, te contamos sobre algunas de las principales obras que se inaugurarán en la Ciudad de México el próximo año, entre ellas, la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la reapertura del Estadio Banorte previo al Mundial y la primera fase del Paseo Elevado de la Calzada de Tlalpan. Esta vez seguimos con otra tanda de proyectos que también estrenaremos los chilangos, entre ciclovías y nuevos medios de transporte.

Ciclovía Gran Tenochtitlán y más

Además del paseo elevado, sobre Calzada de Tlalpan se llevan a cabo las obras de la Ciclovía Gran Tenochtitlán. De acuerdo con el Primer Informe la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la ciclovía tendrá una longitud de 34 kilómetros, desde Tlaxcoaque hasta Renato Leduc. Su objetivo es facilitar la movilidad sustentable desde el Centro Histórico hacia el Estadio Banorte y forma parte de los proyectos relacionados con el Mundial 2026. Es por eso que deberá inaugurarse antes del inicio del certamen, aunque no hay una fecha concreta.

También se contempla la construcción de otros 45 kilómetros de ciclovías en avenidas que cruzan a esta calzada. Entre las principales destacan las de Acoxpa, con siete kilómetros de longitud, y División del Norte, con 15 kilómetros de largo.

Trolebuses y Centrobús

La CDMX también estrenará nuevos transportes de cara a la Copa del Mundo que posteriormente se sumarán a la infraestructura de movilidad de la capital. Dos de ellas serán rutas de Trolebús: la que irá de Chapultepec a Ciudad Universitaria y la que conectará Universidad con Huipulco.

Ambas tendrán diseños temáticos y nombres alusivos a la cultura mexicana. La primera se conocerá como “Ruta del Chapulín”, mientras que la segunda será la de los “Animales Silvestres de los Pedregales”.

El Centro Histórico también tendrá una nueva ruta de electromovilidad que será conocida como la “Ruta de las Heroínas Indígenas”. También conocida como Centrobús, recorrerá puntos turísticos del primer cuadro de la capital como el Zócalo, Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Tuneada al Tren Ligero y Línea 2 del Metro

Aunado a lo anterior, transportes ya existentes, como el Tren Ligero, tendrán obras para su optimización antes del Mundial. En la terminal Tasqueña se realizan labores de ampliación, mientras que en otras estaciones se trabaja en adecuaciones para la operación de nuevos trenes. Adicionalmente, las unidades tendrán nueva imagen, con figuras de ajolotes en su exterior.

La Línea 2 del Metro será la principal vía de acceso al Estadio Banorte durante el Mundial. Es por ello que se prevé la adquisición de cuatro nuevos trenes para llegar a una flotilla de hasta 32 unidades y aumentar la frecuencia de paso entre convoyes y reducir el tiempo de espera para los usuarios.

En cuanto a las estaciones, habrá un “cambio de imagen” con una inversión de 650 millones de pesos. Se instalarán nuevos sistemas de iluminación, cámaras de vigilancia, etcétera.

Obras en proceso: teleféricos y Línea 3 del Metro

Siguiendo con los proyectos de movilidad, este año iniciaron los trabajos para la creación de tres nuevas líneas de Cablebús. La primera de ellas será la Línea 4, que irá desde el Ajusco hasta Ciudad Universitaria. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en julio que el tiempo de construcción de la obra será de año y medio, el documento de Análisis Costo Beneficio, consultado por Chilango, estima que entre en operaciones hasta 2028.

Adicionalmente está en marcha la Línea 5, que irá de Magdalena Contreras hacia el Metro Mixcoac, y la Línea 6, que conectará Milpa Alta con el Metro Tláhuac.

Mención aparte merece la Línea 3 del Metro, la cual será intervenida como sucedió con la Línea 1. De acuerdo con el Primer Informe de Clara Brugada, se contempla que en diciembre de 2026 inicien las obras de rehabilitación.

“Esta intervención contempla la renovación de su infraestructura y estaciones, así como la adquisición de 45 nuevos trenes […]. El proceso de licitación pública está programado para llevarse a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, bajo principios de transparencia, eficiencia y máxima rendición de cuentas. El inicio de la obra está previsto para diciembre de 2026. Durante el periodo de obras se implementarán cierres programados en estaciones para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad”, indica el documento.

Utopías y teleféricos

Finalmente, durante el año entrante continuarán obras importantes como la construcción de las nuevas Utopías, aunque todavía no existen fechas oficiales para la conclusión de estos proyectos. Ya se iniciaron trabajos para la construcción de 11 recintos en Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Milpa Alta.

De cara al Mundial, las autoridades de la CDMX renovarán 10 rutas turísticas: Embarcaderos de Xochimilco, Centro Histórico, Zona Rosa, Garibaldi, Bellas Artes, Basílica de Guadalupe, Roma-Condesa, Coyoacán, San Ángel y Chapultepec

Más de 70 obras realiza el gobierno capitalino aprovechando el Mundial 2026

obras realiza el gobierno capitalino aprovechando el Mundial 2026 90,000 usuarios por día se prevé que movilice la Ruta del Chapulín del Trolebús

por día se prevé que movilice la Ruta del Chapulín del Trolebús 20,000 usuarios al día se prevé que movilice la ruta “Animales Silvestres de los Pedregales” de Trolebús

*Texto adaptado para Chilango Diario