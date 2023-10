Lo que nos dejó el primer informe de Martí Batres

Fotografía: cortesía

BATRES PRESENTA SU PRIMER INFORME

Como un ejercicio de rendición de cuentas, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó su informe de labores luego de un mes en el cargo, en el que aseguró que “vamos a hacer muchos informes, porque gobernar también es informar; realizar labores, trabajar en el servicio público y no informar a la ciudadanía es caer en una omisión, y es de interés público que la gente sepa qué estamos haciendo”.

En éste, se refirió a lo hecho en materia de salud, educación, infraestructura, economía, movilidad, entre otros, y destacó tres puntos a los que se le está dando especial importancia.

“En el combate a la tala ilegal de árboles cerramos 30 madererías en las zonas de Milpa Alta y de Tlalpan; y también desmantelamos 28 aserraderos clandestinos en esta zona. Se realizaron operativos terrestres de la Guardia Nacional; operativos aéreos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; nuevos operativos para detener aquellos vehículos que transportan trozas y troncos. Por otro lado, nos reunimos con una comisión de alto nivel, comuneros de Milpa Alta, de Tlalpan, de Cuajimalpa, de Xochimilco, y después fueron recibidos aquí, por el Jefe de Gobierno, para ratificar nuestro compromiso en contra de la tala de árboles. Al mismo tiempo, se desarrollaron las mesas temáticas que los comuneros pidieron. Y también, como nos comprometimos, enviamos una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal con el objetivo de castigar hasta con 20 años de cárcel a quien tale ilegalmente en suelo de conservación, en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental y en barrancas. Y si se trata de servidores públicos o de beneficiarios de programas de protección de medio ambiente, la pena sería hasta una mitad más. Estamos atentos para la aprobación de dicha reforma por parte del Congreso de la Ciudad de México”, dijo.

Acotó que en este contexto, se reunió con más de 5 mil combatientes contra incendios forestales y brigadistas forestales a quienes reiteramos lo que hemos dicho: no vamos a admitir que se elimine, que desaparezca un solo milímetro del suelo de conservación, “para nosotros, como ya lo expusimos en los proyectos de Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial, la frontera del suelo de conservación no se mueve, lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es recuperar suelo de conservación, no dar por hecho que se ha perdido suelo de conservación”.

En el caso de los comerciantes de Tláhuac que plantearon haber sido afectados por las obras de la Línea 12 del Metro, “fueron atendidos en diversas ocasiones y también se publicaron lineamientos de operación para entregarles un recurso económico de resarcimiento que es de 96 mil pesos, alrededor de 140 comerciantes han cobrado ya su recurso. Llamo la atención aquí para subrayar, no vamos a negociar con líderes, estos apoyos son directos a la persona, no vamos a entregar recursos ni a líderes, ni a organizaciones, sino a la persona que haya comprobado que es comerciante establecido en la zona, para que nadie crea que puede hacer negocios corporativamente a costa de los recursos de la Ciudad de México”.

