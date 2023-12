“Lógica”, la ruptura de MC con PRI y PAN en el Senado, afirma Sheinbaum

“Esa imposición que querían hacer en Nuevo León, para sacar a Samuel (García) de la contienda (electoral) era un asunto del PAN y del PRI de allá contra Movimiento Ciudadano”, afirmó

Por Jorge Almazán R.

La precandidata presidencial por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, afirmó que “era lógica la ruptura del bloque opositor en la Cámara de Senadores”, luego de las declaraciones del líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.



“Movimiento Ciudadano había estado votando en contra de las iniciativas del presidente, y creo que es natural, después de lo qué pasó en Nuevo León, qué haya una ruptura ahí, un descontento porque lo que le hicieron a gobernador del estado.

“Esa imposición que querían hacer en Nuevo León, para sacar a Samuel (García) de la contienda (electoral) era un asunto del PAN y del PRI de allá contra Movimiento Ciudadano, él tenía derecho a competir, estemos de acuerdo o no y que se nombrara a alguien de su partido político o que propusiera Samuel”, comentó a pregunta expresa de + Chilango.

En panel con medios de comunicación en Tehuacán, Puebla, recordó que cuando ella dejó de la delegación Tlalpan y la Jefatura de Gobierno, en ambos casos el Congreso de la Ciudad de México le permitió dejar a alguien de Morena en dichos cargos, así que debería de darse un reconocimiento político de por quién votó la ciudadanía.



“Así que si se esperaba que después de eso se mantuvieran en unidad, pues era esperable que no fuera así, ¿y qué va a pasar ahora?, ya lo decidirá Movimiento Ciudadano”, manifestó.

En relación a la muerte de estudiantes de medicina asesinados en Celaya, Guanajuato, Sheinbaum Pardo, dijo que “es una tragedia que jóvenes sean asesinados en nuestro país, todos estamos de acuerdo en que eso no debe suceder, han disminuido los asesinatos en México pero tenemos que seguir trabajando para que no ocurra esto y menos por un asunto de adquisición de estupefacientes, de droga”.



Subrayó que “Guanajuato es la entidad de mayor consumo de drogas por jóvenes, el cristal es la que más se consume en ese estado… de acuerdo con estadísticas de INEGI es el 8.5 él consumo de drogas en Guanajuato, ahí, además del asunto de la seguridad, se deben dar alternativas a los jóvenes, porque Guanajuato creció con un modelo de desarrollo sustentado en el bajísimo salario, el salario sustentado allá es menos que el salario mínimo”.

“Sin beneficios para familiares”

Por otra parte, aclaró que si bien su hijo Rodrigo participó en “Claudia, el documental”, que se dio a conocer hace una par de semanas, “no recibió ningún beneficio económico pero no está en mi equipo de campaña, yo creo qué hay que marcar muy bien la diferencia, una cosa es que te apoyen externamente y otra que los presentes como tu equipo de campaña, no estoy de acuerdo con eso”, finalizó.