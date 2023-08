Se espera que la preventa de los boletos sea a finales de agosto, principios de septiembre con tarjeta de crédito

El ex Beatle, Paul McCartney, emocionó a los fanáticos con el anuncio de un esperado concierto en la Ciudad de México. El legendario músico se presentará en el emblemático Foro Sol el 14 de noviembre como parte de su GOT BACK TOUR, marcando una fecha ineludible en el calendario musical.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, McCartney ha dejado una huella indeleble en la música. Desde sus días en The Beatles hasta su exitosa trayectoria en solitario y con Wings, su legado incluye himnos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Maybe I’m Amazed” y “Live and Let Die”.

La noticia del concierto desató un frenesí en las redes sociales y en los medios locales. La preventa de boletos, exclusiva para tarjetahabientes, comenzará en fechas escalonadas a finales de agosto y principios de septiembre. Los afortunados poseedores de dichas tarjetas podrán incluso pagar sus entradas en cómodos plazos.

Los precios de los boletos variarán según la sección del Foro Sol. Desde la zona DIAMANTE hasta las secciones VERDE y NARANJA, los fanáticos podrán seleccionar según sus preferencias y presupuesto. Es importante destacar que los precios ya incluyen los cargos de Ticketmaster, la plataforma de venta de boletos.

Este concierto no solo brinda la oportunidad de vivir la magia de McCartney en vivo a nuevas generaciones, sino que también permite a los seguidores de toda la vida revivir momentos icónicos. La cita está hecha para una noche que promete ser inolvidable, donde la leyenda viva de la música compartirá su arte con México una vez más.

