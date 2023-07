Pedro Rodríguez hace sonar el himno nacional mexicano en la Fórmula 1

Fotografía cortesía

Hace 53 años, un histórico momento marcó la presencia de México en la Fórmula 1. El 7 de junio de 1970, en el icónico trazado de Spa-Francorchamps, del Gran Premio de Bélgica, Pedro Rodríguez de la Vega, al volante de un BRM, hizo resonar el Himno Nacional Mexicano por primera vez en la máxima categoría del automovilismo.

Pedro, ya conocido por su triunfo en Sudáfrica en 1967, había experimentado tres años sin victorias en la F1. Sin embargo, en esa jornada, cubrió las 28 vueltas del autódromo en 1 hora, 38 minutos y 9.9 segundos, cruzando la meta con una ventaja de 1.1 segundos sobre Chris Amon (March Ford) y 103.7 segundos sobre Jean-Pierre Beltoise (Matra).

La gesta de Pedro tuvo un valor aún más significativo, ya que en su primera victoria, en Sudáfrica, los organizadores no tenían el himno mexicano disponible, por lo que sonó “South of the Border” de Gene Autry en su lugar. A partir de entonces, Pedro llevaba consigo un acetato del Himno Nacional Mexicano, y en Spa-Francorchamps, el símbolo patrio se escuchó resonar para deleite de todos los aficionados al deporte motor.

Cincuenta años después, en 2020, otro talentoso mexicano alcanzaría la cima del podio en la F1. Sergio Pérez, conocido como “Checo”, triunfó en el Gran Premio de Sakhir con Force India. Aquel 6 de diciembre, en el trazado de Baréin, Checo se impuso a Esteban Ocon y Lance Stroll.

Desde entonces, Checo ha continuado cosechando éxitos en la F1, sumando victorias en Azerbaiyán en 2021, Mónaco en 2022 (homenajeando a Pedro al portar un casco con los colores característicos del legendario piloto mexicano), Singapur en 2022, y dos triunfos en la presente temporada en Arabia Saudita y Azerbaiyán.

Con orgullo y determinación, Checo Pérez mantiene el sueño de que el Himno Nacional Mexicano vuelva a resonar en la Fórmula 1. Buscará hacerlo realidad en el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2023 del 27 al 29 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una tradición iniciada por Pedro hace más de cinco décadas, que sigue inspirando a toda una nación y dejando una huella imborrable en la historia del automovilismo mexicano.

