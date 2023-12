¿Quién fue Juan Pablo Adame y qué iniciativa propuso ante el Senado?

Juan Pablo Adame, quien murió a los 38 años de edad, dejó un último mensaje en el Senado de la República, el cual fue leído por Josefina Vázquez Mota

Juan Pablo Adame Alemán, senador suplente de Miguel Ángel Mancera, falleció a los 38 años de edad a causa de un cáncer de estómago, informó Marco Adame, exgobernador de Morelos y padre del legislador.

Durante la madrugada de este martes, el exmandatario estatal publicó en X el siguiente mensaje: “mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a dios por su vida, nos encomendamos a sus oraciones”.

Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones. — Marco Adame 🇲🇽 (@MarcoAdame) December 5, 2023

En abril de 2022, el militante del PAN anunció ante el Senado de la República que padecía cáncer en el estómago. A inicios de agosto de 2023 solicitó una licencia para retirarse del cargo de manera permanente, misma que fue aprobada el 6 de septiembre por Miguel Ángel Mancera, día en que asumiría el cargo como senador suplente.

“¿Cuánto tiempo me queda?, no lo sé y nadie lo sabe, pero nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte; sentirla me hizo más consciente de cómo quiero vivir el resto de mis días”, dijo durante su discurso al presentar una iniciativa para las personas cuidadoras de pacientes con cáncer.

Discurso completo en el @senadomexicano sobre mi lucha contra el cáncer, una iniciativa para las personas cuidadoras de pacientes con cáncer y un exhorto para no desatender presupuestalmente los tratamientos. pic.twitter.com/48Kk25jeZv — Juan Pablo Adame Alemán 🇲🇽 (@JuanPabloAdame) September 30, 2023

De manera frecuente, miembros del PAN informaban sobre la salud del exdiputado y recientemente Josefina Vázquez Mota leyó ante el pleno del Senado un mensaje escrito por Adame Alemán, en el que informaba el inicio de sus cuidados paliativos.

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua; toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio”.